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04.06.2026, 07:00

Названы 8 недооцененных китайских авто с пробегом, к которым стоит присмотреться

Новости Мира 0 413

Покупка подержанного автомобиля в 2026 году превратилась в квест, где за изношенные японские и корейские бестселлеры просят неоправданно много. Эксперты рекомендуют сменить вектор внимания и назвали 8 моделей из КНР, которые на вторичном рынке стоят заметно ниже своей реальной технологической ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газетой.Ru».

Фото: haval-auto.com
Фото: haval-auto.com

Почему «корейцы» и Toyota переоценены, а «китайцы» теряют в цене?

На рынке автомобилей с пробегом сложился явный дисбаланс. Как отмечает заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, стоимость многих подержанных машин сегодня диктуется не их реальным техсостоянием, а былой репутацией бренда. В эту категорию «переоцененных» традиционно попадают:

  • Японские бестселлеры: Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Camry;

  • Премиум-сегмент: Lexus LX и RX, а также возрастные BMW, Mercedes-Benz и Range Rover, у которых часто отсутствует прозрачная сервисная история;

  • Масс-маркет: Hyundai Solaris и Kia Rio, ценники на которые в хорошем состоянии неоправданно завышены.

В то же время свежие китайские модели страдают от так называемого «психологического дисконта». Часть автомобилистов до сих пор относится к автопрому из КНР с настороженностью. В результате на вторичном рынке продавцы вынуждены снижать цену, что делает покупку таких машин крайне выгодной для прагматичных водителей.

Восемь лучших предложений: от масс-маркета до премиума

Эксперты выделили 8 моделей, покупка которых на «вторичке» сейчас экономически наиболее оправдана. Все они делятся на три ликвидные группы:

1. Народные кроссоверы

  • Haval Jolion — абсолютный лидер по динамике перепродаж на вторичном рынке (+91% в начале 2026 года).

  • Haval F7 — семейный кроссовер, который привлекает просторным салоном и классическим полным приводом.

  • Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro — городские паркетники с развитой дилерской сетью и доступными запчастями.

2. Технологичные городские хиты

  • Geely Coolray — яркий молодежный кроссовер, построенный на агрегатах Volvo. Его ликвидность стремительно растет (+72% к перепродажам год к году).

  • Geely Atlas Pro — сбалансированный автомобиль с системой мягкого гибрида и качественной европейской эргономикой.

3. Премиальный сегмент по цене «масс-маркета»

  • Exeed TXL и Exeed RX — среднеразмерные кроссоверы, которые новыми стоят внушительных денег, но на вторичном рынке из-за стереотипов теряют в цене быстрее европейских аналогов, предлагая при этом максимальный уровень комфорта.

Важный нюанс: Эксперты подчеркивают, что покупать эти машины нужно строго у официальных дилеров, проверяя наличие подтвержденной сервисной истории и остаточной заводской гарантии.

Стоит ли бояться «китайца» б/у в 2026 году?

  • Взрывной рост вторичного рынка: По данным аналитического агентства «Автостат», только в январе 2026 года продажи подержанных «китайцев» выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок насыщается, а это значит, что проблем с дефицитом комплектующих или кузовных деталей для популярных моделей больше нет.

  • Реальный ресурс агрегатов: Практика показала, что турбомоторы 1.5 л (у Haval Jolion и Geely Coolray) при адекватном обслуживании (замена масла каждые 10 000 км) без проблем выхаживают 200–220 тысяч км. Главное — избегать машин из-под такси и каршеринга.

  • Европейская альтернатива: Если к брендам из КНР душа по-прежнему не лежит, эксперты советуют искать «золотую середину» — модели, в цене которых нет наценки за бренд, но есть высокий ресурс. К ним относятся Volvo, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, а также французская линейка — Renault Duster, Arkana и Kaptur. Данные автомобили обеспечивают предсказуемые затраты на эксплуатацию и понятную ремонтопригодность.

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