Трампу запрещают военные действия против Ирана: Конгресс пошел на открытый конфликт

Палата представителей США одобрила законопроект, ограничивающий право президента Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана без санкции парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Нижняя палата Конгресса США сделала беспрецедентный шаг в контексте затянувшегося ближневосточного кризиса. Законопроект, обязывающий главу государства немедленно прекратить любые несогласованные военные действия против Тегерана, поддержали 215 конгрессменов. Это первый случай, когда Палата представителей столь открыто и консолидированно выступила против военной стратегии действующей администрации Белого дома.
Главной сенсацией голосования стало единодушие демократов. Например, конгрессмен Джаред Голден (штат Мэн), который ранее трижды блокировал подобные инициативы, изменил свою позицию и проголосовал «за». Более того, к демократическому большинству примкнули и несколько ключевых республиканцев, уставших от затяжного конфликта. Теперь лидеры Палаты представителей призывают Сенат проявить солидарность и не блокировать документ.
Поводом для резкого изменения настроений среди законодателей (включая однопартийцев Трампа) стало истечение 60-дневного срока, предусмотренного исторической Резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Согласно этому закону, принятому еще в эпоху Вьетнамской войны, президент обязан вывести войска из зоны конфликта, если Конгресс официально не объявил войну или не дал специальное разрешение.
Этот дедлайн истек еще 1 мая. Однако администрация Трампа попыталась обойти закон, заявив, что объявленное в начале апреля хрупкое перемирие якобы «обнулило» или приостановило счетчик времени. Конгрессменов такой аргумент не убедил, особенно на фоне того, что взаимные локальные удары между США и Ираном продолжались все это время.
Что осталось за кадром? Конфликт между Белым домом и Конгрессом вокруг Ирана обострился после того, как США усилили санкционное давление на Тегеран и активизировали патрулирование в Ормузском проливе. Эксперты отмечают, что нынешний законопроект — это не просто юридическая формальность, а попытка парламента вернуть себе конституционное право на объявление войны (Статья I, Раздел 8 Конституции США), которое исполнительная власть постепенно узурпировала в последние десятилетия.
Если Сенат (где у республиканцев сильные позиции) заблокирует инициативу, или Трамп наложит на нее вето, это может спровоцировать глубокий внутриполитический кризис в Вашингтоне прямо во время обострения на Ближнем Востоке.
215 голосов «за» — законопроект принят Палатой представителей.
1 мая — официальный дедлайн, после которого Белый дом потерял юридическое право атаковать Иран без одобрения Капитолия.
Резолюция 1973 года — ключевой закон, на который сослался Конгресс, чтобы урезать полномочия президента.
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