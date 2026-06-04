18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.34
564.45
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.06.2026, 08:23

Трампу запрещают военные действия против Ирана: Конгресс пошел на открытый конфликт

Новости Мира 0 589

Палата представителей США одобрила законопроект, ограничивающий право президента Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана без санкции парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Evelyn Hockstein

Исторический вызов Белому дому

Нижняя палата Конгресса США сделала беспрецедентный шаг в контексте затянувшегося ближневосточного кризиса. Законопроект, обязывающий главу государства немедленно прекратить любые несогласованные военные действия против Тегерана, поддержали 215 конгрессменов. Это первый случай, когда Палата представителей столь открыто и консолидированно выступила против военной стратегии действующей администрации Белого дома.

Главной сенсацией голосования стало единодушие демократов. Например, конгрессмен Джаред Голден (штат Мэн), который ранее трижды блокировал подобные инициативы, изменил свою позицию и проголосовал «за». Более того, к демократическому большинству примкнули и несколько ключевых республиканцев, уставших от затяжного конфликта. Теперь лидеры Палаты представителей призывают Сенат проявить солидарность и не блокировать документ.

Юридический тупик: Резолюция 1973 года и «хитрость» Трампа

Поводом для резкого изменения настроений среди законодателей (включая однопартийцев Трампа) стало истечение 60-дневного срока, предусмотренного исторической Резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Согласно этому закону, принятому еще в эпоху Вьетнамской войны, президент обязан вывести войска из зоны конфликта, если Конгресс официально не объявил войну или не дал специальное разрешение.

Этот дедлайн истек еще 1 мая. Однако администрация Трампа попыталась обойти закон, заявив, что объявленное в начале апреля хрупкое перемирие якобы «обнулило» или приостановило счетчик времени. Конгрессменов такой аргумент не убедил, особенно на фоне того, что взаимные локальные удары между США и Ираном продолжались все это время.

Что осталось за кадром? Конфликт между Белым домом и Конгрессом вокруг Ирана обострился после того, как США усилили санкционное давление на Тегеран и активизировали патрулирование в Ормузском проливе. Эксперты отмечают, что нынешний законопроект — это не просто юридическая формальность, а попытка парламента вернуть себе конституционное право на объявление войны (Статья I, Раздел 8 Конституции США), которое исполнительная власть постепенно узурпировала в последние десятилетия.

Если Сенат (где у республиканцев сильные позиции) заблокирует инициативу, или Трамп наложит на нее вето, это может спровоцировать глубокий внутриполитический кризис в Вашингтоне прямо во время обострения на Ближнем Востоке.

Главные цифры и факты:

  • 215 голосов «за» — законопроект принят Палатой представителей.

  • 1 мая — официальный дедлайн, после которого Белый дом потерял юридическое право атаковать Иран без одобрения Капитолия.

  • Резолюция 1973 года — ключевой закон, на который сослался Конгресс, чтобы урезать полномочия президента.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь