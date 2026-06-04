ООН бьет тревогу: летом в Центральной Азии ожидают экстремальные ливни

ООН предупредила о высоком риске экстремальных ливней в Центральной Азии уже этим летом на фоне возвращения климатического феномена Эль-Ниньо, сообщает Lada.kz.

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Центральная Азия оказалась в зоне повышенного климатического риска: этим летом регион могут накрыть беспрецедентные по силе залповые ливни. Согласно экстренному прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, аномальные осадки спровоцирует тихоокеанский феномен Эль-Ниньо, который в 2026 году наложится на уже критически перегретую атмосферу планеты.

Климатический маятник: почему Тихий океан угрожает Азии?

Связь между процессами в экваториальной части Тихого океана и погодой в засушливых регионах Центральной Азии на первый взгляд кажется неочевидной. Однако в 2026 году в силу вступает опасный кумулятивный эффект. Атмосфера и гидросфера планеты уже перегреты антропогенными факторами.

Когда новое Эль-Ниньо накладывается на этот «разогретый» фундамент, климатический маятник качается с невиданной силой. Вместо плавного изменения погоды регион получит резкий сброс колоссальных объемов влаги. По прогнозам ООН, именно Центральная Азия (наряду с южными штатами США) станет одной из главных мишеней для аномальных залповых осадков.

Справка: Эль-Ниньо — это глобальное климатическое явление, при котором происходит аномальное потепление поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно кардинально меняет циркуляцию воздушных масс, вызывая в одних точках планеты катастрофические засухи, а в других — разрушительные наводнения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество рассматривать развитие Эль-Ниньо как экстренное климатическое предупреждение.

«Условия Эль-Ниньо подольют масла в огонь потепления планеты. Последствия будут ощущаться быстрее и шире, чем прежде», — предупредил глава ООН, призвав страны ускорить развитие систем раннего оповещения.

В чем главная опасность для Казахстана и соседей по региону?

В отличие от тропических регионов, где природа адаптирована к муссонам, для Центральной Азии затяжные залповые ливни несут повышенную угрозу. Эксперты выделяют три ключевые зоны риска:

Селевая и оползневая опасность в горах. Резкое выпадение месячных норм осадков в горных районах Казахстана (особенно вблизи Алматы), Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана может спровоцировать сход разрушительных селевых потоков и оползней. Ситуация усугубляется тем, что из-за общего потепления горные ледники активно тают, формируя нестабильные моренные озера. Инфраструктурный коллапс мегаполисов. Крупные города региона (Астана, Алматы, Ташкент, Бишкек) исторически страдают от нехватки или изношенности арычных систем и ливневых канализаций. Залповые дожди, когда за несколько часов выпадает многонедельная норма влаги, способны мгновенно затапливать стратегические подземные переходы, автомагистрали и подвалы жилых домов. Удар по сельскому хозяйству. На смену привычному засушливому лету могут прийти локальные паводки, которые способны размыть пахотные земли и уничтожить урожай зерновых и овощных культур на ранней стадии созревания.

Метеорологи бьют тревогу: обратный отсчет запущен

Как рассказала генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло, нынешняя ситуация требует от правительств стран повышенной готовности. Аномалия не ограничится летним периодом.

«Нам необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усилит как засухи в одних регионах, так и проливные дожди в других, а также повысит риск волн экстремальной тепла как на суше, так и в океане», — подчеркнула глава ВМО.

По официальным оценкам синоптиков, вероятность запуска Эль-Ниньо в ближайшие летние месяцы составляет колоссальные 80 процентов. Более того, шанс того, что климатическая аномалия затянется и окажет долгосрочное влияние на осенне-зимний период, превышает 90 процентов. Странам Центральной Азии необходимо экстренно пересматривать протоколы работы служб ЧС и готовить коммунальные сети к тяжелому климатическому сезону.