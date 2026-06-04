ООН бьет тревогу: летом в Центральной Азии ожидают экстремальные ливни

ООН предупредила о высоком риске экстремальных ливней в Центральной Азии уже этим летом на фоне возвращения климатического феномена Эль-Ниньо, сообщает Lada.kz.
Центральная Азия оказалась в зоне повышенного климатического риска: этим летом регион могут накрыть беспрецедентные по силе залповые ливни. Согласно экстренному прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, аномальные осадки спровоцирует тихоокеанский феномен Эль-Ниньо, который в 2026 году наложится на уже критически перегретую атмосферу планеты.
Связь между процессами в экваториальной части Тихого океана и погодой в засушливых регионах Центральной Азии на первый взгляд кажется неочевидной. Однако в 2026 году в силу вступает опасный кумулятивный эффект. Атмосфера и гидросфера планеты уже перегреты антропогенными факторами.
Когда новое Эль-Ниньо накладывается на этот «разогретый» фундамент, климатический маятник качается с невиданной силой. Вместо плавного изменения погоды регион получит резкий сброс колоссальных объемов влаги. По прогнозам ООН, именно Центральная Азия (наряду с южными штатами США) станет одной из главных мишеней для аномальных залповых осадков.
Справка: Эль-Ниньо — это глобальное климатическое явление, при котором происходит аномальное потепление поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно кардинально меняет циркуляцию воздушных масс, вызывая в одних точках планеты катастрофические засухи, а в других — разрушительные наводнения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество рассматривать развитие Эль-Ниньо как экстренное климатическое предупреждение.
«Условия Эль-Ниньо подольют масла в огонь потепления планеты. Последствия будут ощущаться быстрее и шире, чем прежде», — предупредил глава ООН, призвав страны ускорить развитие систем раннего оповещения.
В отличие от тропических регионов, где природа адаптирована к муссонам, для Центральной Азии затяжные залповые ливни несут повышенную угрозу. Эксперты выделяют три ключевые зоны риска:
Селевая и оползневая опасность в горах. Резкое выпадение месячных норм осадков в горных районах Казахстана (особенно вблизи Алматы), Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана может спровоцировать сход разрушительных селевых потоков и оползней. Ситуация усугубляется тем, что из-за общего потепления горные ледники активно тают, формируя нестабильные моренные озера.
Инфраструктурный коллапс мегаполисов. Крупные города региона (Астана, Алматы, Ташкент, Бишкек) исторически страдают от нехватки или изношенности арычных систем и ливневых канализаций. Залповые дожди, когда за несколько часов выпадает многонедельная норма влаги, способны мгновенно затапливать стратегические подземные переходы, автомагистрали и подвалы жилых домов.
Удар по сельскому хозяйству. На смену привычному засушливому лету могут прийти локальные паводки, которые способны размыть пахотные земли и уничтожить урожай зерновых и овощных культур на ранней стадии созревания.
Как рассказала генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло, нынешняя ситуация требует от правительств стран повышенной готовности. Аномалия не ограничится летним периодом.
«Нам необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усилит как засухи в одних регионах, так и проливные дожди в других, а также повысит риск волн экстремальной тепла как на суше, так и в океане», — подчеркнула глава ВМО.
По официальным оценкам синоптиков, вероятность запуска Эль-Ниньо в ближайшие летние месяцы составляет колоссальные 80 процентов. Более того, шанс того, что климатическая аномалия затянется и окажет долгосрочное влияние на осенне-зимний период, превышает 90 процентов. Странам Центральной Азии необходимо экстренно пересматривать протоколы работы служб ЧС и готовить коммунальные сети к тяжелому климатическому сезону.
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