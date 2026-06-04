Ошибка на триллион: как азербайджанец в один миг стал «одним из богатейших людей мира»

Загадочный сбой превратил 32-летнего Ахмеда Джахангарда Такало в триллионера, но вместо роскошной жизни он получил полную блокировку счетов и расследование со стороны турецких спецслужб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az .

Фото: oxu.az

Обычный чек и «красная кнопка» безопасности

Обычный поход за продуктами в турецкой провинции Ван обернулся для 32-летнего гражданина азербайджанского происхождения Ахмеда Джахангарда Такало шоком, который разделил его жизнь на «до» и «после». На кассе супермаркета его банковская карта неожиданно была отклонена. Решив проверить баланс через мобильное приложение, молодой человек оцепенел: на его счету отображалась астрономическая сумма — 999 999 999 999 лир и 99 курушей (фактически один триллион лир).

В банке, куда Ахмед обратился за разъяснениями, началась паника. Рядовой операционист, увидев баланс, немедленно вызвал управляющего филиалом, а тот экстренно связался с головным офисом. Аномальная сумма автоматически задействовала протоколы национальной безопасности.

В игру вступает MASAK: почему заблокировали счета

Поскольку легальное происхождение такой суммы подтвердить было невозможно, к делу моментально подключился Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) — главный орган страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Справочно от экспертов: MASAK работает в тесной связке с турецкой разведкой и прокуратурой. В случае обнаружения подозрительных транзакций ведомство имеет право замораживать счета в одностороннем порядке до выяснения обстоятельств на срок до 30 дней (а по решению суда — и дольше).

В отношении Такало инициировано масштабное разбирательство, а все его личные средства оказались «заморожены» вместе с ошибочным триллионом.

Сколько это в реальных деньгах?

По текущему рыночному курсу 1 триллион турецких лир равен примерно 21,8 миллиарда долларов США.

Если бы эти деньги были реальными, скромный житель провинции Ван мгновенно вошел бы в топ-120 богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, обогнав многих известных мировых инвесторов и наследников миллиардных империй.

Пока спецслужбы разбираются с логами транзакций, Ахмед ради интереса спросил у искусственного интеллекта, что можно купить на эту сумму. Нейросеть выдала впечатляющую калькуляцию:

Строительство 1000 современных стадионов мирового уровня;

9 грузовиков , полностью забитых золотыми слитками;

Создание, инфраструктурное обустройство и содержание с нуля целого города-государства для 300 000 жителей.

Почему происходят такие сбои и что грозит за трату денег?

1. Техническая сторона вопроса

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что появление «девяток» на счету — классический маркер системной ошибки. Это происходит в двух случаях:

Ошибка переполнения буфера (Buffer Overflow) или баг при миграции баз данных. Когда система тестирует максимальные лимиты счетов, тестовые данные могут случайно «просочиться» на реальный баланс клиента.

Сбой в протоколе ISO 8583 (международный стандарт для систем, обрабатывающих операции по пластиковым картам) во время рассинхронизации локального банка и платежного шлюза.

2. Мировые прецеденты

История Ахмеда — не первая. В 2021 году американская семья из Луизианы обнаружила на своем счету 50 миллиардов долларов из-за ошибки Chase Bank. А в Австралии пара несколько недель тратила миллионы, ошибочно зачисленные банком, прежде чем их арестовали.

3. Юридические последствия в Турции

Для Ахмеда Джахангарда Такало блокировка счетов — это скорее спасение. Согласно Уголовному кодексу Турции (TCK), умышленное присвоение или трата средств, полученных в результате технической ошибки банка, квалифицируется как «безосновательное обогащение» и мошенничество. Если бы мужчина успел перевести хотя бы часть триллиона на другой счет, ему грозило бы тюремное заключение на срок до 5 лет.

В настоящее время MASAK и технические специалисты банка продолжают аудит системы, чтобы выяснить точную причину инцидента. Ожидается, что после завершения проверки баланс Ахмеда вернется к исходному, а ограничения на его личные деньги будут сняты.