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04.06.2026, 11:09

Шесть стран, которые могут навсегда уйти под воду из-за таяния «ледника Судного дня»

Новости Мира 0 1 070

Гигантский ледник Туэйтса в Антарктиде, получивший зловещее прозвище «ледник Судного дня», подошел к критической точке разрушения. По прогнозам климатологов, его шельфовая часть может полностью распасться в течение ближайших месяцев, спровоцировав глобальный подъем уровня моря и поставив под угрозу существование как минимум шести государств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Express.

Фото: Icebergs melting in Greenland. (Getty)
Фото: Icebergs melting in Greenland. (Getty)

Анатомия катастрофы: почему Туэйтса называют «Судным днем»

Ледник Туэйтса, расположенный на берегу Уолгрина в Западной Антарктиде, — это ледяной щит размером с Великобританию (ширина около 120 км, толщина превышает 2 км). Свое прозвище он заслужил из-за ключевой роли в стабильности всего континента. Он выполняет функцию своеобразной «пробки», удерживающей остальную часть Западноантарктического ледяного щита от соскальзывания в океан.

Морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер предупреждает: внутренняя структура последнего стабильного участка шельфа площадью около 191,6 тыс. кв. км стала критически хрупкой.

Что произойдет при обрушении ледника:

  • Прямой эффект: Полное таяние только одного ледника Туэйтса поднимет уровень Мирового океана более чем на 60 см.

  • Эффект домино: Без этой «пробки» начнется цепная реакция таяния соседних ледников, что поднимет воду в океане на 3 метра.

  • Частота наводнений: Прибрежные штормы и катастрофические затопления, которые раньше случались раз в век, станут ежегодной реальностью.

Шесть государств на линии фронта: кто уйдет под воду первым

В Антарктиде сосредоточено порядка 90% мирового льда. Ускорение его таяния бьет по странам в разных уголках планеты — от сверхтехнологичной Европы до крошечных тихоокеанских атоллов.

1. Великобритания: миллион домов под ударом

По прогнозам аналитиков Gamma и экспертов Climate Central, Соединенное Королевство рискует потерять огромные площади уже к 2050 году. Под воду могут уйти побережья Линкольншира и Норфолка, а также популярные прибрежные города, такие как Истборн и Уэстон-сьюпер-Мэр. Из-за подъема воды в Бристольском заливе затопит районы Южного Уэльса. В зоне прямого бедствия окажутся более 1,3 млн объектов недвижимости.

2. Нидерланды: предел прочности дамб

Нидерланды исторически отвоевывали земли у моря: 26% территории страны уже находится ниже его уровня. Однако защитные сооружения Комиссии по дельте Рейна рассчитаны на подъем воды максимум на один метр. Трехметровый скачок полностью уничтожит экономическое ядро страны — Амстердам, Роттердам и Гаагу. Кроме того, морская вода отравит подземные источники, оставив страну без питьевой воды и сельского хозяйства.

3. США: эвакуация мегаполисов

Новый Орлеан официально признан учеными «самой физически уязвимой прибрежной зоной в мире». В отчете журнала Nature Sustainability эксперты прямо заявляют: план эвакуации города нужно разрабатывать уже сейчас. Следующим в очереди на затопление стоит Майами, где, несмотря на климатические риски, пока продолжается строительный бум.

4. Бангладеш: климатический апокалипсис для 30 миллионов

Для Бангладеш, где 70% суши находится на высоте менее метра от уровня моря, подъем океана — это вопрос выживания. Страна регулярно страдает от наводнений (в 1998 году затопило две трети территории). Рост уровня воды всего на метр к 2050 году лишит суши 20% государства, превратив 30 миллионов человек в экологических беженцев.

5 и 6. Мальдивы и Тувалу: исчезновение с карты мира

Малые островные государства рискуют исчезнуть физически. К 2100 году Мальдивы потеряют до 90% своей территории. Еще более критическая ситуация в тихоокеанском Тувалу (площадь 26 кв. км). Уже к 2050 году половина столицы Фунафути будет регулярно затапливаться приливами.

Уникальный прецедент: Чтобы сохранить себя в истории, власти Тувалу начали амбициозный проект по созданию цифрового двойника государства в Метавселенной. Они планируют оцифровать свои земли, культуру и суверенные функции, чтобы юридически существовать как «первое цифровое государство», даже если физически острова полностью скроются под волнами.

Глобальные последствия: от нехватки воды до полярного парадокса

По данным ЮНЕСКО, коллапс ледников ставит под угрозу продовольственную безопасность 2 миллиардов человек. Ледники стремительно исчезают не только в Антарктиде: с 1998 года Анды, Альпы и Пиренеи потеряли от 30% до 50% своего ледяного покрова.

Директор по водным ресурсам ЮНЕСКО Абу Амани указывает на опасную обратную связь: исчезающий лед обнажает темную поверхность земли и океана. Она перестает отражать солнечные лучи (снижается альбедо планеты) и начинает поглощать тепло, что еще сильнее разгоняет глобальное потепление.

Зловещий рубеж 2027 года

Ученые из Гётеборгского университета (Швеция) прогнозируют, что Арктика может впервые полностью освободиться ото льда в летний период уже к 2027 году. Этот «зловещий рубеж» перевернет климат Европы. Парадоксально, но исчезновение арктических льдов из-за нарушения циркуляции высотных струйных течений и Гольфстрима может принести на юг Европы аномальные морозы до −20 °C, в то время как Скандинавию охватят беспрецедентные лесные пожары.

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