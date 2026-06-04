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04.06.2026, 12:38

Конец эпохи кваса: россияне массово переходят на «пустую» окрошку и что об этом говорят диетологи

Новости Мира 0 459

Главный гастрономический спор страны о правильной заправке для окрошки неожиданно разрешился в пользу третьего игрока. В 2026 году россияне начали массово отказываться как от кваса, так и от кефира, выбрав самую бюджетную и диетическую альтернативу — обычную воду, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сенсация летнего сезона: цифры, которые удивляют

Летний сезон 2026 года в России начался с кулинарной революции. Согласно масштабному исследованию медиаплатформы Food.ru и торговой сети «Пятерочка», вкусы потребителей кардинально изменились. Если в 2025 году безоговорочно лидировала классика — тогда рецепты на кефире собрали 116 тысяч просмотров, а на квасе около 78 тысяч, — то на старте текущего сезона все рекорды бьет окрошка на воде.

Из 22 тысяч граждан, уже искавших рецепты этого холодного супа, почти 5 тысяч отдали предпочтение водной основе. Это вдвое больше, чем у традиционного кваса (3 тысячи поисковых запросов), и в пять раз превышает показатели кефира, который набрал скромную 1 тысячу просмотров.

Скрытый подтекст: почему вода вытесняет классику?

Эксперты выделяют две главные причины такого потребительского сдвига, о которых умалчивает официальная статистика ритейлеров:

  1. Глобальный ЗОЖ-тренд и борьба со скрытым сахаром. Современный магазинный квас перестал быть продуктом натурального брожения — в нем содержится огромное количество сахара, что категорически не подходит людям, следящим за фигурой и уровнем глюкозы. Кефир же, в свою очередь, утяжеляет блюдо и существенно повышает его калорийность за счет молочных жиров.

  2. Гастрономическая экономия и универсальность. Вода (особенно минеральная или газированная с добавлением лимонного сока, горчицы и сметаны) позволяет идеально сбалансировать вкус «под себя», при этом снижая общую стоимость тарелки супа.

Мнение диетологов: полезна ли окрошка на воде?

Врачи-эндокринологи и специалисты по питанию одобряют выбор россиян, но с важными оговорками. Окрошка на водной или минеральной основе — идеальный выбор для вечернего приема пищи, так как она не провоцирует резких скачков инсулина в крови, в отличие от углеводного кваса или лактозного кефира.

«Окрошка на воде с добавлением лимона или яблочного уксуса — это прекрасный детокс-продукт для жары. Но чтобы блюдо принесло максимум пользы, классическую вареную колбасу необходимо заменить на качественный белок: отварную куриную грудку, индейку или постную говядину. Также для снижения гликемического индекса диетологи рекомендуют уменьшать количество картофеля в пользу свежей зелени, огурцов и редиса», — комментируют эксперты в области здорового питания.

Авокадо против кильки: топ самых безумных экспериментов

Несмотря на триумф водной основы, тяга к кулинарному экстриму у россиян не угасает. Аналитики зафиксировали резкий рост интереса к нестандартным сочетаниям. В прошлые сезоны пользователи удивляли поваров запросами на окрошку с крабом на айране, домашним ростбифом или даже с килькой в томате.

В 2026 году вектор сместился в сторону суперфудов и эко-трендов. Сейчас в топ необычных рецептов ворвались:

  • Сыроедческая окрошка — альтернативное блюдо, где вместо мяса и картофеля используют авокадо, зеленое яблоко и семечки.

  • Окрошка с черемшой — витаминный хит, заменяющий привычный зеленый лук и придающий супу пикантный чесночный аромат.

  • Куриный фитнес-вариант — несколько вариаций легкого супа исключительно на отварном белом мясе без использования жирных заправок.

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