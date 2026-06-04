Чемодан, верный пес и спальник под мостом: почему история 19-летнего китайского курьера заставила плакать миллионы

19-летний Тан Вэй из бедной китайской провинции пошел на крайние меры ради будущего — парень уехал в мегаполис, устроился работать курьером по 10 часов в сутки и поселился под мостом, чтобы самостоятельно накопить на учебу в колледже, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post .

Фото: scmp.com

Жесткий старт: 100 километров на велосипеде и первый долг

История Тан Вэя началась в бедном уезде Синьхуан провинции Хунань. Парень успешно сдал экзамены и в сентябре должен стать студентом технического колледжа в Чанше (столице провинции). Однако финансовое положение его семьи оказалось критическим: у родителей растет еще один младший сын, и лишних денег на обучение старшего просто не было.

Чтобы не обременять близких, в начале мая подросток собрал все свои вещи в один чемодан и отправился в Чаншу. Удивительно, но первые 100 километров пути до железнодорожной станции целеустремленный парень преодолел на обычном велосипеде, и лишь затем пересел на поезд. С собой у него было всего 2000 юаней (около 300 долларов), которые мгновенно ушли на покупку палатки, спального мешка и рабочей экипировки.

Тан устроился курьером в службу доставки еды, но первая неделя едва не сломала его планы. Юноша заработал скромные 200 юаней, но половину этой суммы был вынужден отдать прямо на улице — выполняя заказ, он случайно поцарапал чужой легковой автомобиль своим электровелосипедом.

Почему пришлось перебраться под мост: нападение хулиганов и ливни

Изначально будущий студент пытался экономить на жилье, разбив палатку в одном из городских парков. Однако там он столкнулся с первыми серьезными опасностями большого города: ночью в его палатку ворвались местные хулиганы. Нападавшие перевернули все вещи парня, но, не найдя ничего ценного, ушли.

Бежав из парка от маргиналов, а также спасаясь от затяжных майских ливней, Тан Вэй нашел убежище под бетонными перекрытиями городского моста. Все его имущество состояло из чемодана и четырех комплектов одежды (включая рабочую курьерскую униформу). Но самое главное — парень скитался не один. В это тяжелое путешествие он взял своего преданного пса по кличке Бобо (беспородную китайскую деревенскую собаку), которую ему еще щенком подарил дедушка. Днем Бобо преданно сопровождал хозяина на рейсах по доставке еды, а ночью согревал его под мостом.

Как одна случайная встреча изменила судьбу курьера

Жизнь бездомного курьера перевернулась после того, как его на улице заметил журналист издания Changsha Evening News. Статья о несгибаемом подростке мгновенно стала вирусной в китайских социальных сетях, вызвав мощную волну общественной солидарности.

Жители Чанши начали массово привозить Тану вещи и продукты. Местные волонтеры по защите животных доставили для его пса Бобо качественный корм и теплую будку, а также пообещали полностью взять на себя заботу о питомце, когда у парня начнется плотный график учебы в колледже.

Главным спасением для юноши стало предложение от крупного машиностроительного гиганта Sany Group. Руководство компании, узнав из прессы о трудолюбии подростка, выделило ему официальную временную работу на три месяца в качестве охранника склада. Теперь Тан Вэй живет в комфортном корпоративном общежитии с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и горячей водой, а также обеспечен трехразовым питанием в столовой. Вся его зарплата теперь будет уходить исключительно в копилку для оплаты колледжа.

Несмотря на тяжелый физический труд, Тан Вэй оказался глубоким молодым человеком: в интервью он признался, что в свободное время взахлеб читает как китайскую, так и зарубежную классическую литературу, и в будущем мечтает связать свою жизнь со словесным искусством.