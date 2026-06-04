«Уведомление сверху»: Стивен Сигал вскрыл изнанку современного Голливуда и правила «Оскара»

Знаменитый голливудский актер и режиссер Стивен Сигал жестко раскритиковал современную киноиндустрию США, обвинив ее в тотальной политизации и потере творческой свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru .

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Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), артист заявил, что американским кинематографом сегодня управляет «мафия», а спасти мировой прокат может только возвращение к традиционному искусству, способному помирить Россию и Запад.

«Директивы сверху»: почему Сигал разочаровался в Голливуде

В ходе панельной дискуссии на ПМЭФ Сигал открыто рассказал о жестком давлении, с которым сталкиваются создатели кино в США. По словам актера, киноделы полностью потеряли независимость, пойдя на поводу у агрессивной политической повестки.

Звезда боевиков вспомнил личный пример, когда продюсеры фактически поставили его перед фактом необходимости следовать новым трендам толерантности.

«Помню, как‑то раз мне пришло уведомление сверху, что в кино обязательно должны быть люди разной сексуальной ориентации», — поделился Сигал.

Актер подчеркнул, что без строгого соблюдения инклюзивных квот и обязательного включения в сюжет представителей ЛГБТ* картина сегодня попросту не имеет шансов пробиться на крупные мировые площадки. Путь на престижные фестивали и главную кинопремию мира — «Оскар» — для таких лент закрыт. Сигал резюмировал, что мечтает о разрушении «монопольной мафии», контролирующей кино, и создании новой системы, где фильмы будут снимать люди, «представляющие весь мир».

Что на самом деле происходит с правилами «Оскара»?

Слова Стивена Сигала подкреплены реальными изменениями в регламенте Американской киноакадемии. Начиная с 2024 года, для попадания в главную номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» картины обязаны соответствовать как минимум двум из четырех стандартов инклюзивности.

Эти правила жестко регламентируют, какой процент актеров, съемочной группы, стажеров и маркетологов должен принадлежать к расовым, этническим или сексуальным меньшинствам. Именно эту принудительную систему Сигал и назвал «мафиозным контролем», из-за которого страдает художественная ценность фильмов, уступая место идеологическому госзаказу.

Искусство как мост между Россией и Западом

Несмотря на пессимистичный взгляд на американский кинематограф, Стивен Сигал видит глобальное спасение в культуре. Он выразил глубокую уверенность в том, что именно кино и музыка остаются теми фундаментальными силами, которые способны объединять людей вопреки любым геополитическим штормам. По мнению актера, подлинное искусство вполне может стать тем самым дипломатическим мостом, который в будущем восстановит диалог между западными странами и Россией.

Кто еще участвовал в дискуссии? Вместе со Стивеном Сигалом вопросы сохранения культурного кода и роли искусства в меняющемся мире обсуждали ведущие российские деятели культуры:

Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа;

Валерий Гергиев — генеральный директор Большого и Мариинского театров;

Николай Цискаридзе — народный артист РФ и ректор Академии русского балета.

Участники сессии сошлись во мнении, что попытки «отмены» культуры контрпродуктивны, а истинные художественные ценности всегда оказываются сильнее политической конъюнктуры.