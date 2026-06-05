Вечером 4 июня Землю накроет затяжной геомагнитный шторм: плазменный удар продлится несколько дней

В четверг вечером, 4 июня, Землю накроет мощный и затяжной геомагнитный шторм класса G3. Ученые ИКИ РАН предупреждают: к планете несется гигантское облако солнечной плазмы, избежать столкновения с которым практически невозможно, сообщает Lada.kz.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram

Космическое ДТП: почему буря будет непрерывной

Причиной грядущего катаклизма стала серия экстремальных вспышек на Солнце, сопровождавшаяся так называемым «черным взрывом». Излучение и вещество выбрасывались порциями с разницей почти в 10 часов, однако до Земли они дойдут не по отдельности, а единым массивом.

По расчетам астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, более поздние и быстрые потоки плазмы догонят в космосе предыдущие выбросы. В результате они сольются в колоссальную структуру протяженностью около 200 миллионов километров. Математические модели оценивают вероятность того, что планета разминется с этим облаком, как нулевую. Жителей Земли ждет не серия коротких ударов, а один затяжной и монолитный геошторм.

Что означает класс G3 и чем он опасен

Магнитные бури оцениваются по 5-балльной шкале, где G1 — слабая, а G5 — экстремальная. Уровень G3 (сильная буря) — это серьезное геофизическое событие. Вот к чему приводили аналогичные штормы в прошлом:

Проблемы с навигацией и связью: Возможны кратковременные сбои в работе низкоорбитальных спутников, ухудшение качества GPS/ГЛОНАСС-сигналов и перебои в высокочастотной радиосвязи.

Энергосети: В промышленных электросетях, расположенных в высоких широтах, могут возникать наведенные токи. Обычно это требует контроля напряжения со стороны энергетиков.

Полярные сияния: Главный визуальный спутник бурь такого масштаба — смещение зоны полярных сияний далеко на юг. При ясной погоде «аврору» смогут наблюдать жители не только северных, но и центральных регионов России.

Влияние на здоровье: как пережить «солнечный удар»

Хотя официальная доказательная медицина продолжает спорить о степени влияния геомагнитных колебаний на человека, статистика скорой помощи в такие дни традиционно фиксирует рост обращений.

В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегетососудистой дистонией. Плотное облако плазмы может спровоцировать:

Скачки артериального давления и головные боли;

Повышенную тревожность, бессонницу или, наоборот, сильную сонливость;

Замедление капиллярного кровотока, что приводит к легкому кислородному голоданию тканей.

Памятка для метеочувствительных: как минимизировать риски

Чтобы шторм уровня G3 прошел незаметно для вашего организма, врачи и биофизики рекомендуют скорректировать планы на ближайшие двое суток: