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04.06.2026, 19:25

Вечером 4 июня Землю накроет затяжной геомагнитный шторм: плазменный удар продлится несколько дней

Новости Мира 0 637

В четверг вечером, 4 июня, Землю накроет мощный и затяжной геомагнитный шторм класса G3. Ученые ИКИ РАН предупреждают: к планете несется гигантское облако солнечной плазмы, избежать столкновения с которым практически невозможно, сообщает Lada.kz. 

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram

Космическое ДТП: почему буря будет непрерывной

Причиной грядущего катаклизма стала серия экстремальных вспышек на Солнце, сопровождавшаяся так называемым «черным взрывом». Излучение и вещество выбрасывались порциями с разницей почти в 10 часов, однако до Земли они дойдут не по отдельности, а единым массивом.

По расчетам астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, более поздние и быстрые потоки плазмы догонят в космосе предыдущие выбросы. В результате они сольются в колоссальную структуру протяженностью около 200 миллионов километров. Математические модели оценивают вероятность того, что планета разминется с этим облаком, как нулевую. Жителей Земли ждет не серия коротких ударов, а один затяжной и монолитный геошторм.

Что означает класс G3 и чем он опасен

Магнитные бури оцениваются по 5-балльной шкале, где G1 — слабая, а G5 — экстремальная. Уровень G3 (сильная буря) — это серьезное геофизическое событие. Вот к чему приводили аналогичные штормы в прошлом:

  • Проблемы с навигацией и связью: Возможны кратковременные сбои в работе низкоорбитальных спутников, ухудшение качества GPS/ГЛОНАСС-сигналов и перебои в высокочастотной радиосвязи.

  • Энергосети: В промышленных электросетях, расположенных в высоких широтах, могут возникать наведенные токи. Обычно это требует контроля напряжения со стороны энергетиков.

  • Полярные сияния: Главный визуальный спутник бурь такого масштаба — смещение зоны полярных сияний далеко на юг. При ясной погоде «аврору» смогут наблюдать жители не только северных, но и центральных регионов России.

Влияние на здоровье: как пережить «солнечный удар»

Хотя официальная доказательная медицина продолжает спорить о степени влияния геомагнитных колебаний на человека, статистика скорой помощи в такие дни традиционно фиксирует рост обращений.

В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегетососудистой дистонией. Плотное облако плазмы может спровоцировать:

  • Скачки артериального давления и головные боли;

  • Повышенную тревожность, бессонницу или, наоборот, сильную сонливость;

  • Замедление капиллярного кровотока, что приводит к легкому кислородному голоданию тканей.

Памятка для метеочувствительных: как минимизировать риски

Чтобы шторм уровня G3 прошел незаметно для вашего организма, врачи и биофизики рекомендуют скорректировать планы на ближайшие двое суток:

  1. Снизьте физическую нагрузку: Замените интенсивную тренировку легкой прогулкой на свежем воздухе.

  2. Контролируйте водный баланс: Кровь в период магнитных бурь может незначительно сгущаться. Пейте чистую воду, временно откажитесь от крепкого кофе, энергетиков и алкоголя.

  3. Держите аптечку наготове: Люди с хроническими заболеваниями должны строго соблюдать график приема прописанных лекарств и иметь под рукой препараты для экстренной помощи.

  4. Берегите технику: На всякий случай не оставляйте чувствительные гаджеты на зарядке во время пика бури, если в вашем доме бывают скачки напряжения.

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