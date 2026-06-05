Вечером 4 июня Землю накроет затяжной геомагнитный шторм: плазменный удар продлится несколько дней

В четверг вечером, 4 июня, Землю накроет мощный и затяжной геомагнитный шторм класса G3. Ученые ИКИ РАН предупреждают: к планете несется гигантское облако солнечной плазмы, избежать столкновения с которым практически невозможно, сообщает Lada.kz.
Причиной грядущего катаклизма стала серия экстремальных вспышек на Солнце, сопровождавшаяся так называемым «черным взрывом». Излучение и вещество выбрасывались порциями с разницей почти в 10 часов, однако до Земли они дойдут не по отдельности, а единым массивом.
По расчетам астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, более поздние и быстрые потоки плазмы догонят в космосе предыдущие выбросы. В результате они сольются в колоссальную структуру протяженностью около 200 миллионов километров. Математические модели оценивают вероятность того, что планета разминется с этим облаком, как нулевую. Жителей Земли ждет не серия коротких ударов, а один затяжной и монолитный геошторм.
Магнитные бури оцениваются по 5-балльной шкале, где G1 — слабая, а G5 — экстремальная. Уровень G3 (сильная буря) — это серьезное геофизическое событие. Вот к чему приводили аналогичные штормы в прошлом:
Проблемы с навигацией и связью: Возможны кратковременные сбои в работе низкоорбитальных спутников, ухудшение качества GPS/ГЛОНАСС-сигналов и перебои в высокочастотной радиосвязи.
Энергосети: В промышленных электросетях, расположенных в высоких широтах, могут возникать наведенные токи. Обычно это требует контроля напряжения со стороны энергетиков.
Полярные сияния: Главный визуальный спутник бурь такого масштаба — смещение зоны полярных сияний далеко на юг. При ясной погоде «аврору» смогут наблюдать жители не только северных, но и центральных регионов России.
Хотя официальная доказательная медицина продолжает спорить о степени влияния геомагнитных колебаний на человека, статистика скорой помощи в такие дни традиционно фиксирует рост обращений.
В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегетососудистой дистонией. Плотное облако плазмы может спровоцировать:
Скачки артериального давления и головные боли;
Повышенную тревожность, бессонницу или, наоборот, сильную сонливость;
Замедление капиллярного кровотока, что приводит к легкому кислородному голоданию тканей.
Чтобы шторм уровня G3 прошел незаметно для вашего организма, врачи и биофизики рекомендуют скорректировать планы на ближайшие двое суток:
Снизьте физическую нагрузку: Замените интенсивную тренировку легкой прогулкой на свежем воздухе.
Контролируйте водный баланс: Кровь в период магнитных бурь может незначительно сгущаться. Пейте чистую воду, временно откажитесь от крепкого кофе, энергетиков и алкоголя.
Держите аптечку наготове: Люди с хроническими заболеваниями должны строго соблюдать график приема прописанных лекарств и иметь под рукой препараты для экстренной помощи.
Берегите технику: На всякий случай не оставляйте чувствительные гаджеты на зарядке во время пика бури, если в вашем доме бывают скачки напряжения.
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