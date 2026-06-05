Из Чукотки на Аляску на поезде: Россия и США реанимируют мегапроект века

Россия и США готовятся подписать соглашение о продолжении проектирования железнодорожного тоннеля через Берингов пролив. Грандиозный инфраструктурный объект стоимостью в десятки миллиардов долларов призван напрямую связать транспортные системы Евразии и Северной Америки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Universal Peace Federation

Официальный анонс на ПМЭФ: тоннелю быть?

О выходе масштабного проекта из долгого анабиоза заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, соглашение, фиксирующее намерение сторон продолжить изыскания и проектирование, будет финализировано в ближайшие дни.

«Тоннель будет. Это станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в истории отношений между нашими странами», — подчеркнул Дмитриев, курирующий вопросы международного инвестиционного сотрудничества.

Интерес к проекту подогревается и с американской стороны. Ранее экс-консультант президента США Джордж Пападопулос подтвердил, что современный уровень технологий делает соединение Аляски и Чукотки абсолютно реализуемым, а экономическая выгода для обеих держав в долгосрочной перспективе перевесит гигантские стартовые затраты.

От идеи Николая II до «эскиза на салфетке»

Идея соединить два континента не нова — ей более века. Впервые проект железной дороги через Берингов пролив одобрил еще император Николай II в 1906 году, однако Первая мировая война и революция похоронили эти планы. В советские годы к теме возвращались неоднократно. Любопытно, что недавно Кирилл Дмитриев обнародовал архивный исторический документ — нарисованный от руки план тоннеля, присланный в СССР американским энтузиастом Дагом Сандстремом еще в прошлом веке.

Современный концепт, известный в инженерных кругах как проект TKM-World Link, предполагает строительство не просто тоннеля, а целого политранспортного коридора.

Технический вызов: три тоннеля под ледяным океаном

Эксклюзивная сложность проекта заключается в том, что Берингов пролив в самом узком месте имеет протяженность около 86 километров. Напрямую прорыть такой тоннель невозможно, поэтому инженеры планируют использовать «подсказку» самой природы — острова Диомида (остров Ратманова со стороны России и остров Крузенштерна со стороны США), лежащие ровно посередине пролива.

Как будет устроена трасса:

Общая протяженность подводной части: Около 100-110 км (что почти в два раза длиннее Евротоннеля под Ла-Маншем).

Схема проходки: Проект будет разбит на три участка. Тоннели соединят материковую Чукотку с островом Ратманова, затем пройдут под границей дат изменения дат до острова Крузенштерна, и оттуда — на Аляску.

Инфраструктура: Помимо железнодорожных путей (для грузовых составов и поездов на магнитной подушке), внутри планируют проложить линии электропередач высокого напряжения и волоконно-оптические кабели связи.

Экономика и подводные камни: почему эксперты спорят?

Несмотря на политический оптимизм, независимые эксперты указывают на колоссальные экономические и логистические тупики, которые придется решать.

Проблема «пустых концов»: Сам тоннель — это лишь малая часть айсберга. Главная сложность — подвести к нему железные дороги. Со стороны России необходимо протянуть более 3 500 км путей от Якутска до Уэлена через вечную мерзлоту. США, в свою очередь, придется строить магистраль от Анкориджа через всю Аляску к мысу Принца Уэльского. Цена вопроса: По самым скромным оценкам, общая стоимость создания транспортного коридора превышает 100 миллиардов долларов. Срок окупаемости такого объекта может составить от 30 до 50 лет. Геополитический климат: Эксперты подчеркивают, что подписание соглашения о проектировании — это важный дипломатический маркер, свидетельствующий о готовности стран к диалогу «вдолгую». Однако реальное строительство начнется только в случае полной стабилизации международных отношений, так как проект требует абсолютного взаимного доверия.

Если мегапроект будет реализован, он сможет перетягивать на себя до 3% мирового грузооборота, став безопасной альтернативой традиционным морским маршрутам через Суэцкий и Панамский каналы.