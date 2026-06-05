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05.06.2026, 06:53

Пашинян сделал жесткое заявление о разрыве с ОДКБ

Новости Мира 0 984

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов сделал резкое заявление о будущем страны в Организации Договора о коллективной безопасности, подчеркнув, что Ереван готов юридически зафиксировать свой уход, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Дебаты на повышенных тонах: вопрос ребром

В ходе предвыборной дискуссии представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян публично спросил главу правительства, почему Ереван, постоянно критикуя ОДКБ, до сих пор ограничивается лишь «заморозкой» своего участия, а не покидает блок окончательно.

Ответ премьер-министра был жестким и недвусмысленным:

«Мы решим и выйдем. Будет нужно — выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем», — отрезал Пашинян.

Газовый ультиматум и точка невозврата: уникальный контекст

Отношения между Ереваном и военно-политическим блоком под эгидой Москвы ухудшались волнообразно. Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ после того, как организация, по мнению армянских властей, проявила «безразличие» и не выполнила союзнических обязательств во время обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Однако сейчас геополитический торги вышли на новый уровень и коснулись сферы экономики:

  • Экономический рычаг: Ранее Ереван прямо увязал свое дальнейшее пребывание не только в ОДКБ, но и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с тарифной политикой Москвы. В случае резкого повышения цен на российский газ для республики, выход из интеграционных объединений станет делом решенным.

  • Европейский вектор: Параллельно с этим Пашинян обозначил амбиции Армении на сближение с Евросоюзом, что вызывает открытое раздражение у других участников ЕАЭС.

Чем Армения заменяет ОДКБ?

Пока юридический процесс выхода затягивается, Ереван активно диверсифицирует свои оборонные связи. Армения практически полностью прекратила закупки российского вооружения, переориентировавшись на контракты с Францией (поставки бронеавтомобилей Bastion и радаров GM200) и Индией (закупки артиллерийских систем кучного огня Pinaka и противотанковых ракетных комплексов).

Кроме того, на территории Армении продолжает расширяться наблюдательная миссия ЕС (EUMA), что де-факто вытесняет российское военное присутствие из региональной повестки.

В Москве заявления Пашиняна воспринимают как «политический шантаж», однако эксперты сходятся во мнении: возвращение Армении к полноценной работе в ОДКБ уже нереалистично, и юридический разрыв — лишь вопрос времени и удобного политического момента.

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