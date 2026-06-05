37-летняя женщина убедила семью, что ей 12 лет, и стала их «дочерью»

В бразильском городе Жоинвили полиция раскрыла шокирующую историю масштабного обмана, напоминающую сюжет голливудского триллера «Дитя тьмы». 37-летняя женщина больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку-аутистку, сбежавшую от жестоких родителей, и жила за счет доверившейся ей семьи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: dailymail.com

Приют для «Габриэли»: как начался обман

По информации правоохранительных органов округа Пирабейраба (город Жоинвили, штат Санта-Катарина), подозреваемая была задержана в доме местной семейной пары. На протяжении 14 месяцев супруги искренне считали женщину своим приемным ребенком.

Мошенница, использовавшая вымышленное имя Габриэль, изначально обратилась за помощью в одну из местных церквей. Она со слезами на глазах рассказала пастору, что сбежала из северного штата Пара, спасаясь от многолетнего домашнего насилия. Религиозная община прониклась сочувствием к «ребенку»: прихожане начали собирать для нее деньги и оплатили временное жилье. Вскоре одна из местных семей настолько привязалась к девочке, что решила забрать ее к себе.

Соски, гормоны и отказ от школы: методы маскировки

Чтобы поддерживать образ 12-летнего подростка в тридцатисемилетнем возрасте, женщина разработала детальную систему манипуляций. Свою взрослую внешность она объясняла тяжелым диагнозом — аутизмом, а также тем, что в детстве бывшие «опекуны» насильно заставляли её принимать гормональные препараты, что якобы вызвало преждевременное старение.

Для поддержания легенды «Габриэль» вела себя как маленький ребенок:

Спала исключительно с детскими бутылочками, пустышками и любимым мягким одеялом.

Имитировала ночные панические атаки и демонстрировала полную эмоциональную зависимость от новых «родителей».

Разговаривала намеренно высоким, детским голосом.

Приемные родители окружили девушку заботой: они даже устроили для нее праздник в честь «12-летия» и оплачивали дорогостоящие лекарства от метаболических расстройств. Когда пара подняла вопрос о формальном удочерении, мошенница начала искусно избегать разговоров о документах. А ведущий дело детектив Родриго Буэно Гуссо добавил, что подозреваемая убедила «родителей» не отдавать её в школу — она утверждала, что жестокий отец выследит её по школьным базам данных.

Обман вскрылся лишь после того, как один из бдительных родственников семьи заподозрил неладное и обратился в полицию. После задержания женщина во всем призналась.

Феномен «Натальи Грейс» и синдром Питера Пэна в криминалистике Случаи, когда взрослые люди выдают себя за детей, в международной практике называют «синдромом Натальи Грейс» — по имени украинской сироты с редким генетическим заболеванием, чьи американские приемные родители Кристин и Майкл Барнетт в 2010-х годах заявили, что удочерили не ребенка, а взрослую социопатку. Психологи отмечают, что подобный вид мошенничества часто смешан с глубокими психическими расстройствами. Преступники используют образ уязвимого ребенка, так как он полностью отключает критическое мышление у жертв — общество подсознательно стремится защитить дитя, не требуя от него документов и не подвергая его слова сомнению. Это идеальный способ получить безусловную любовь, финансовое обеспечение и полный уход без какой-либо социальной ответственности.

В ходе следствия выяснилось, что задержание в Жоинвили — далеко не первый эпизод в биографии женщины. Она оказалась серийной мошенницей, гастролировавшей по всей Бразилии. Ранее аналогичные дела против нее возбуждались в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Сул и Гояс.

Хронология известных манипуляций подозреваемой: ┌──────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │ Год │ Ложное имя │ Суть инцидента │ ├──────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┘ │ 2023 │ Мария Эдуарда │ Обманом заставила экс-депутата арендовать ей дом │ │ 2025/26 │ Габриэль │ 14 месяцев прожила в приемной семье в Жоинвили │ └──────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

В 2023 году в муниципалитете Нова-Игуасу она выдавала себя за 12-летнюю Марию Эдуарду (тогда СМИ озвучили ее предполагаемое настоящее имя — Аманда Мария Соуза Оливейра). По той же схеме она заявила о тяжелом аутизме и о том, что стала жертвой «сатанинских ритуалов». Ей поверили бывший городской советник и руководитель социального проекта для уязвимых детей — они за свой счет сняли и полностью меблировали для нее жилье.

Самой шокирующей деталью прошлого дела стало то, что ради правдоподобности истории о пытках женщина самостоятельно ввела под кожу около 100 медицинских игл. Рентгеновские снимки, сделанные медиками, подтвердили наличие огромного количества инородных металлических предметов в ее теле.

Несмотря на арест в 2023 году, бразильский суд тогда отпустил её на следующий день под подписку о невыезде и превентивные меры. Пользуясь тем, что в Бразилии базы данных разных штатов не всегда оперативно синхронизируются, мошенница просто переезжала в новый регион, меняла имя, и старые уголовные дела оставались в "зависшем" статусе без финального приговора.

На данный момент лже-ребенок находится в региональной тюрьме Жоинвили. Ей предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и использовании фальшивой личности. Следствие проверяет ее причастность к другим аналогичным преступлениям на территории страны.