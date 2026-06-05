Назвала самый опасный вид колбасы, который мы покупаем каждый день

Популярный мясной деликатес, который многие считают украшением праздничного стола, оказался настоящей калорийной бомбой. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина предупредила о скрытых опасностях сырокопченой колбасы и объяснила, почему контролировать её порции практически невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Почему сырокопченая колбаса возглавляет «черный список»

Главный подвох сырокопченых изделий кроется в технологии их производства. В процессе созревания и сушки из продукта удаляется значительная часть влаги. В результате все вредные компоненты — насыщенные жиры, соль и специи — становятся максимально концентрированными.

«Всего 100 граммов такой колбасы по своей энергетической ценности могут легко сравниться с полноценным обедом или ужином, — отмечает Дарья Хайкина, специалист "СМ-Клиника" для детей. — При этом насыщения она не дает, а из-за вкусовых добавок человек незаметно для себя съедает огромную порцию».

Аналогичная ситуация складывается и с премиальной салями. Высокий ценник на упаковке не делает её диетической. В ней по-прежнему критически много скрытого жира, а реального мяса зачастую оказывается гораздо меньше, чем ожидает покупатель. Даже пара невинных ломтиков на бутерброде с сыром способны мгновенно разрушить дневной баланс калорий.

Анализ альтернатив: от сервелата до «Докторской»

Другие виды колбасных изделий тоже сложно назвать здоровой пищей, однако степень их негативного воздействия на организм различается:

Полукопченые колбасы (краковская, сервелат). Содержат чуть меньше жира, чем сырокопченые, но соли в них все еще избыточно много. Подходят исключительно как редкое лакомство, но не для ежедневных завтраков.

Вареная колбаса. Вопреки мифам, её «легкость» обманчива. Жира в ней действительно меньше, но мясная составляющая сильно урезана. Для достижения нужной консистенции производители щедро добавляют в нее муку, крахмал, усилители вкуса и влагоудерживающие агенты.

Почему ВОЗ бьет тревогу из-за переработанного мяса

Важная справка: Еще в 2015 году Международное агентство по изучению рака (структура ВОЗ) официально включило переработанное мясо (колбасы, сосиски, бекон) в Группу 1 канцерогенов — туда же, куда относятся табак и асбест. Регулярное употребление всего 50 граммов колбасы в день увеличивает риск развития колоректального рака на 18%. Главный враг внутри — нитрит натрия (E250). Эта добавка фиксирует аппетитный розовый цвет колбасы, но в организме при нагревании или под воздействием желудочного сока она превращается в нитрозамины — соединения с доказанным канцерогенным эффектом. Кроме того, скрытая соль в колбасах задерживает воду, провоцируя скачки артериального давления, отеки и колоссальную нагрузку на почки.

Что выбрать, если полностью отказаться от колбасы нельзя?

Здоровая альтернатива мясным деликатесам (по версии нутрициологов): 1. Качественная ветчина (простой состав, минимум жира). 2. Запеченная в специях буженина домашнего приготовления. 3. Отварная или приготовленная на гриле куриная грудка/индейка.

Если выбирать из магазинного ассортимента, то наименьшим злом Дарья Хайкина называет качественную ветчину. У нее наиболее прозрачный состав, меньше жира и больше чистого белка. Тем не менее эксперт напоминает, что даже ветчина — это продукт глубокой переработки, который не заменит натуральное мясо или птицу.

В конечном итоге ключевую роль играет умеренность. Главная опасность — это не сам факт употребления сервелата или «Докторской», а регулярность. Пара кусочков деликатеса дважды в месяц не нанесут вреда здоровью, в то время как ежедневные бутерброды утром, в обед и вечером гарантированно приведут к метаболическим нарушениям и лишнему весу.