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05.06.2026, 09:29

В США убили актера из фильмов «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»

Новости Мира 0 509

Голливуд потрясен жестоким убийством: 81-летний ветеран кино Джеймс Хэнди, известный по ролям в культовых блокбастерах, скончался после нападения с ножом в Лос-Анджелесе. Подозреваемый уже задержан, а полиция раскрыла пугающие подробности трагедии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: 20th Television
Фото: 20th Television

Кровавая драма в престижном районе: что известно на данный момент

Трагедия развернулась утром в среду в жилом районе Тарзана (округ Лос-Анджелес). Сигнал на пульт службы спасения поступил около 9:30 утра. Прибывшие на место происшествия офицеры полиции обнаружили пожилого актера на лужайке перед домом. Джеймс Хэнди находился без сознания с множественными проникающими ножевыми ранениями в область грудной клетки.

Парамедики экстренно доставили пострадавшего в ближайший госпиталь, однако раны оказались смертельными — врачи лишь констатировали смерть артиста.

Спустя короткое время к работавшим на месте убийства полицейским подошел 44-летний Майкл Гледхилл. Мужчина сам привлек внимание сотрудников правопорядка и заявил, что именно его они разыскивают. Его немедленно задержали и доставили в тюрьму Ван-Найс. Суд уже определил для него сумму залога в размере 2 миллионов долларов.

Скрытые детали: безумный звонок в 911 и мотивы преступления

Как выяснили американские СМИ из пресс-релиза департамента полиции Лос-Анджелеса (LAPD), перед тем как сдаться, нападавший сам позвонил диспетчеру 911. Его слова заставили содрогнуться даже бывалых детективов:

«Я сын человеческий, и я только что убил человека греха», — заявил Гледхилл по телефону.

Следствие установило, что Майкл Гледхилл является сыном гражданской супруги (подруги) Джеймса Хэнди. На момент совершения преступления он проживал в одном доме вместе с матерью и актером. Свидетельствовало ли пугающее заявление убийцы о внезапном помутнении рассудка, религиозном психозе или спланированной мести — предстоит выяснить психиатрической экспертизе. В полиции подчеркивают, что инцидент носил локальный внутрисемейный характер, общественности города ничего не угрожает.

Чем запомнился Джеймс Хэнди: 40 лет в кинематографе

Для многих зрителей лицо Джеймса Хэнди было культовым — он принадлежал к категории ярких характерных актеров, способных за несколько минут на экране украсить любую картину. Его карьера в Голливуде длилась более четырех десятилетий.

  • В кино: Зрителю он запомнился по роли дезинсектора в приключенческом фильме «Джуманджи» (1995) с Робином Уильямсом, ярким ролям в культовых хоррорах «Арахнофобия» (1990) и фантастике «Ракетчик» (1991). Одним из последних его появлений на большом экране стала роль бармена в оскароносном блокбастере Том Круза «Топ Ган: Мэверик» (2022). Кроме того, на заре карьеры он снялся в знаменитой драме «Тапс» (Отбой) вместе с молодым Шоном Пенном.

  • На телевидении: Хэнди был настоящей звездой прайм-тайм сериалов. Он отыграл два сезона в культовой полицейской драме «Полиция Нью-Йорка» (NYPD Blue), а также появлялся в таких телевизионных хитах, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Закон и порядок», «Профайлер», мыльной опере «Молодые и дерзкие» и процедурале «9-1-1» (2021 год).

Коллеги по цеху выражают соболезнования семье погибшего, отмечая, что Хэнди был невероятно добрым и профессиональным человеком, чей жизненный путь прервался из-за неоправданной и слепой жестокости.

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