Германия бьет исторические рекорды по выдаче гражданства

Германия переживает беспрецедентный в XXI веке бум натурализации. В 2025 году гражданство ФРГ получили более 332 тысяч иностранцев — это абсолютный рекорд за последние 25 лет. Главными бенефициарами стали выходцы из Сирии и Турции, однако эксперты фиксируют аномальный рост спроса на немецкие паспорта со стороны граждан России и США, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Новый демографический рекорд ФРГ

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) обнародовало шокирующие данные: по итогам 2025 года количество получивших немецкие паспорта иностранцев достигло 332,5 тысячи человек. Этот показатель стал абсолютным максимумом с 2000 года, когда в стране начали вести подобную официальную статистику.

По сравнению с прошлым отчетным периодом, прирост составил внушительные 40,5 тысячи новоиспеченных граждан. Символично, что планка в 300 тысяч натурализованных иностранцев за год была преодолена властями ФРГ впервые в современной истории.

Кто возглавляет список новых граждан Германии?

Распределение мест среди национальных общин выглядит следующим образом:

Сирия (1-е место): Беженцы из этой ближневосточной страны остаются главной движущей силой немецкой натурализации. В 2025 году паспорта получили 65,6 тысячи сирийцев (каждый пятый от общего числа). Тем не менее тренд пошел на спад — показатель просел на 21% относительно предыдущего года.

Турция (2-е место): Традиционно крупная турецкая диаспора пополнила ряды граждан ФРГ на 34,1 тысячи человек (около 10% от общего пула).

Россия (Взрывной рост): Граждане РФ показали одну из самых заметных динамик. Немецкий паспорт получили 19,7 тысячи россиян (6% от всех натурализаций), что сразу на 51% больше , чем годом ранее.

США (Двукратный скачок): Неожиданный интерес к смене подданства проявили американцы. Число граждан США, выбравших немецкий паспорт, выросло более чем в два раза и составило 6,6 тысячи человек.

Официальная статистика умалчивает о главном триггере этого рекорда. Нынешний «паспортный взрыв» — это прямое следствие масштабной реформы закона о гражданстве (Staatsangehörigkeitsrecht), принятой правительством Германии в 2024 году и заработавшей на полную мощность как раз к 2025–2026 годам.