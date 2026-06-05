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05.06.2026, 11:53

Олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев приговорен к пожизненному заключению

Новости Мира 0 2 221

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана и триумфатора Олимпиады-2000 Сагида Муртазалиева. Экс-чиновник признан виновным в организации заказных убийств и спонсировании террористических группировок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Социалный фонд России
Фото: Социалный фонд России

Кровавые заказы чиновника: в чем обвиняют Муртазалиева

Как сообщили в пресс-службе суда, следствию удалось доказать причастность бывшего высокопоставленного чиновника к серии громких преступлений, совершенных более десяти лет назад.

Согласно материалам дела, в 2010 году, возглавляя республиканское отделение Пенсионного фонда, Муртазалиев выступил заказчиком покушений. Его целями стали заместитель начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) при МВД Дагестана, а также вице-мэр Кизляра. Помимо колонии особого режима, суд назначил осужденному крупный денежный штраф.

Сагид Муртазалиев, известный в определенных кругах под прозвищем «Голодный», в 2000-е годы считался неприкасаемой фигурой в Дагестане. Его спортивный авторитет (золото Олимпиады в Сиднее, титулы чемпиона мира и Европы) помог ему сделать молниеносную политическую карьеру — от главы Кизлярского района до руководителя одного из самых финансово емких ведомств республики.

Миллионы для террористов: скрытая сторона биографии

Второе тяжелое обвинение связано с финансированием радикального подполья. По данным следствия и материалам газеты «Коммерсантъ», в 2009 году на Северном Кавказе активизировалось незаконное вооруженное формирование, ставившее целью создание исламского государства.

Муртазалиев, бывший на тот момент главой Кизлярского района, решил использовать боевиков в личных интересах. Осенью 2009 года он передал одному из участников банды 2,7 млн рублей.

Где сейчас находится экс-глава ПФР?

Поставить точку в этом деле лично правоохранителям не удалось. Еще в 2015 году, как только силовики начали масштабные обыски в ведомстве и задержания его предполагаемых сообщников, Муртазалиев спешно покинул территорию России.

В том же году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По неподтвержденным данным, все эти годы экс-спортсмен может скрываться в странах Ближнего Востока или в ОАЭ, где владеет дорогостоящей недвижимостью. Все его государственные награды, включая орден Почета, теперь могут быть аннулированы по решению суда.

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