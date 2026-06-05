Мигрантов заперли в машине на заправке и подожгли (видео)

В итальянском регионе Калабрия двое мужчин заблокировали двери минивэна и заживо сожгли находившихся внутри рабочих-мигрантов. Жертвами жестокой расправы стали четверо иностранцев, одному удалось спастись, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian .

Кадр из видео

Детали трагедии в Амендоларе

Инцидент произошел на автозаправочной станции в коммуне Амендолара (провинция Козенца). Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин подошли к припаркованному минивэну, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и хладнокровно подожгли. Самым страшным фактом, по заявлению прокуратуры Кастровиллари, стало то, что нападавшие намеренно удерживали и блокировали двери снаружи, чтобы не дать людям выбраться из огненной ловушки.

Жертвами теракта стали трое граждан Афганистана (в возрасте 19, 27 и 28 лет) и один 29-летний гражданин Пакистана. Пятый пассажир, 35-летний афганец Мохаммад Тадж Аламияр, чудом выжил, сумев выбить заднее стекло и выбраться через багажник. Он госпитализирован с тяжелыми ожогами рук.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых — ими оказались двое граждан Пакистана, выполнявшие роль нелегальных посредников. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Деньги, рабство и клубничные плантации: скрытый мотив преступления

«В течение 30 лет работы я никогда не видел такой жестокости», — заявил прокурор Алессандро Д’Алессио, возглавляющий расследование.

По данным следствия, которые подтвердил выживший Мохаммад Аламияр, погибшие были сезонными рабочими, собиравшими клубнику на местных полях. Конфликт вспыхнул прямо в машине по дороге с работы. Мигранты потребовали у своих кураторов выплатить им честно заработанные деньги и отказались платить за обратную транспортировку. По словам выжившего, посредники угрожали им ножами и оружием, заявляя, что рабочим положены только «жилье и еда».

Когда машина остановилась на заправке, вместо заправки бака подозреваемые устроили жестокую казнь. Расследование показало, что все погибшие находились в Италии легально, имели виды на жительство и не имели проблем с законом.

Что такое система «капоралато» в Италии?

Эта трагедия вновь обнажила глубокую системную проблему итальянского агросектора — caporalato (капоралато). Это теневая и жесткая система нелегального найма, контролируемая преступными группировками (в данном случае, по словам выжившего, так называемой «пакистанской мафией» на юге страны).

Посредники («капорали») отбирают уязвимых мигрантов, увозят их на плантации, отбирают документы и заставляют работать за копейки в рабских условиях, забирая себе большую часть прибыли.

По данным профсоюзов, в Италии в условиях жесткой эксплуатации на фермах сейчас трудятся не менее 230 тысяч человек — это каждый четвертый сельскохозяйственный рабочий страны.

Реакция властей и общества

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила преступление, назвав его «ужасающим актом варварства». Она подчеркнула, что государство сделает все, чтобы виновные понесли максимальное наказание.

Глава региона Калабрия Роберто Оккьюто добавил, что произошедшее «сотрясает основы человечности» и требует немедленного пересмотра миграционного и трудового законодательства, чтобы защитить самых беззащитных людей от произвола теневых синдикатов. Крупнейшие итальянские профсоюзы уже призвали к «восстанию совести» и проведению проверок на всех фермах юга страны.