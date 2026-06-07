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06.06.2026, 20:28

Ледяной ад космоса: где находится точка, которая едва не заморозила физику Вселенной

Новости Мира 0 448

Во Вселенной, где средняя температура глубокого вакуума составляет около –270°C, существуют локации, бросающие вызов законам термодинамики. Абсолютным рекордсменом признана туманность Бумеранг, где столбик термометра опустился до критических –272°C — это всего на один шаг отделяет ее от абсолютного нуля, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Космический кондиционер: почему туманность Бумеранг замерзла сильнее вакуума

Уникальный космический объект расположен в созвездии Центавра, на расстоянии около 5000 световых лет от нашей планеты. По своей природе Бумеранг — это протопланетная туманность.

Причина ее экстремального охлаждения кроется в уникальном физическом эффекте. Умирающая звезда в центре туманности с огромной скоростью (около 164 км/с) выбрасывает в окружающее пространство потоки газа. Происходит так называемое адиабатическое расширение: стремительно увеличиваясь в объеме, газ мгновенно теряет внутреннюю энергию и выхолаживает сам себя. Этот процесс аналогичен принципу работы обычного домашнего холодильника или баллончика со сжатым воздухом, который резко леденеет при распылении, но в масштабах космоса данный эффект достиг абсолютного экстремума.

Рейтинг космического холода: ТОП-5 ледяных локаций

Если распределить самые известные холодные точки в известной нам Вселенной, то итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Туманность Бумеранг (–272°C) — неоспоримый природный лидер.

  2. Лабораторные установки на Земле (до –273,14°C) — искусственно созданные учеными условия, где атомы практически замирают на доли секунды.

  3. Кратеры вечной тени на Луне (–233°C) — зоны на дне глубоких лунных полярных кратеров, куда миллиарды лет не проникал солнечный свет.

  4. Полюса Плутона (–230°C) — ледяные окраины Солнечной системы, скованные замерзшим азотом и метаном.

  5. Зимние полюса Марса (–125°C) — экстремальные зоны Красной планеты, где углекислый газ превращается в сухой лед.

Парадоксы космоса: почему вакуум не согревает и что происходит на Земле

Существует миф, что открытый космос мгновенно превратит человека в ледышку. На самом деле космическое пространство — это идеальный термос. Поскольку в вакууме практически нет вещества, тепло не может передаваться через конвекцию или теплопроводность — только путем излучения.

Находясь на орбите Земли, космический аппарат испытывает колоссальные перепады: сторона, обращенная к Солнцу, раскаляется до +120°C, в то время как теневая сторона остывает до –100°C. По-настоящему глубокий холод царит лишь там, куда вообще не долетают фотоны звезд.

Для сравнения: самая низкая температура, зафиксированная в естественных условиях на Земле, составляет всего –89,2°C (станция «Восток» в Восточной Антарктиде, 1983 год). Жизнь в таких условиях невозможна, однако космический «Бумеранг» холоднее антарктического пика еще почти в три раза.

Секрет «Эффекта Померанчука» и квантовая магия

То, что для обывателя кажется «мертвой зоной», для квантовых физиков — величайшая лаборатория. Почему ученые так отчаянно пытаются подобраться к абсолютному нулю (который теоретически равен –273,15°C)?

При приближении к этой отметке классическая физика перестает работать. На первый план выходят законы квантовой механики. Например, жидкий гелий при температурах около абсолютного нуля переходит в состояние сверхтекучести — он полностью теряет вязкость и способен без трения вытекать вверх по стенкам сосудов вопреки гравитации.

Более того, именно в условиях экстремального охлаждения ученые фиксируют эффект Померанчука и создают так называемый конденсат Бозе — Эйнштейна. В этом состоянии миллиарды атомов сливаются в один «суператом», начиная вести себя как единое целое. Эти исследования — ключ к созданию стабильных квантовых компьютеров и сверхпроводников, способных передавать энергию без потерь. Изучение туманности Бумеранг помогает астрофизикам понять, как ведут себя квантовые поля в макромасштабах Вселенной.

Ответы на популярные вопросы (FAQ)

  • Есть ли во Вселенной место еще холоднее? На сегодняшний день в дикой природе таких мест не обнаружено. Физически температура не может упасть ниже –273,15°C, так как при этой точке полностью останавливается движение атомов.

  • Можно ли создать абсолютный ноль в лаборатории? Достичь ровно –273,15°C невозможно согласно третьему началу термодинамики. Однако ученые в Массачусетском технологическом институте (MIT) приближались к этой отметке на расстояние в миллиардные доли градуса.

  • Что произойдет с человеком в туманности Бумеранг? Вопреки фильмам, человек не замерзнет мгновенно из-за отсутствия теплопроводности в разреженном газе. Главной причиной гибели в течение нескольких секунд станет отсутствие давления и кислорода (закипание жидкостей в организме и удушье), и лишь затем тело постепенно превратится в космическую мумию.

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