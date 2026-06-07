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06.06.2026, 20:42

Почему аритмию нельзя оставлять без внимания: мнение специалиста

Новости Мира 0 432

Аритмия может быть не просто временным нарушением сердечного ритма, а признаком серьезных проблем со здоровьем. Специалисты предупреждают, что игнорирование подобных симптомов способно привести к опасным осложнениям, включая инсульт и сердечную недостаточность. Врачи рекомендуют не откладывать обследование при появлении тревожных признаков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.Ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Аритмия представляет собой нарушение нормального сердечного ритма, при котором сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. По словам специалистов, подобное состояние нельзя считать безобидным, поскольку оно нередко сигнализирует о наличии других заболеваний организма.

Эксперты отмечают, что аритмия часто является не самостоятельной болезнью, а следствием различных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваний или других патологий. Именно поэтому при появлении симптомов важно своевременно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

Среди наиболее распространенных признаков аритмии специалисты называют ощущение перебоев в работе сердца, учащенное или замедленное сердцебиение, головокружение, слабость, повышенную утомляемость, одышку и дискомфорт в грудной клетке. В некоторых случаях заболевание может протекать практически бессимптомно, что делает его особенно опасным.

Медики предупреждают, что отсутствие лечения способно привести к серьезным последствиям. Одним из наиболее опасных осложнений считается инсульт. По оценкам специалистов, значительная часть ишемических инсультов связана именно с нарушениями сердечного ритма. Кроме того, аритмия может повысить риск развития сердечной недостаточности и других заболеваний сердца.

Особое внимание врачи советуют обращать на случаи, когда нарушения ритма сопровождаются потерей сознания, выраженной слабостью, болью в груди или ощущением нехватки воздуха. Такие симптомы требуют незамедлительной консультации специалиста и проведения диагностики.

Для выявления причин аритмии пациентам могут назначаться электрокардиография, ультразвуковое исследование сердца, анализы крови и другие обследования. Только после определения источника проблемы врач может подобрать эффективное лечение.

Специалисты также напоминают о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и контроль уровня стресса помогают снизить риск возникновения нарушений сердечного ритма.

По мнению врачей, своевременное обращение за медицинской помощью при первых признаках аритмии позволяет избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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