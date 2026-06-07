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07.06.2026, 11:59

WhatsApp кардинально изменится: что увидят пользователи

Новости Мира 0 307

Разработчики WhatsApp готовят крупное обновление интерфейса для Android, которое позволит быстрее находить контакты, находящиеся в сети в данный момент, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Мессенджер WhatsApp работает над масштабными изменениями в интерфейсе версии для Android. Одним из главных нововведений может стать отдельная вкладка для контактов, благодаря которой пользователи смогут сразу видеть, кто из их телефонной книги находится онлайн.

По данным WABetaInfo, в нижней панели навигации планируется добавить новый раздел под названием «Контакты». Он станет единым центром для быстрого поиска собеседников и начала переписки.

Кто сейчас в сети

Основной особенностью новой вкладки станет отображение статуса активности пользователей. Владельцы аккаунтов смогут мгновенно увидеть, кто из сохраненных контактов находится в WhatsApp в текущий момент.

Кроме того, в разделе будут отображаться пользователи, которые недавно заходили в приложение. Это позволит быстрее понять, кто с большей вероятностью ответит на сообщение в ближайшее время.

При этом разработчики обещают сохранить настройки конфиденциальности. Пользователи, которые отключили отображение своего сетевого статуса, не будут отображаться в новом разделе.

Изменения затронут и другие разделы

Для размещения новой вкладки разработчики намерены изменить расположение некоторых существующих элементов интерфейса.

Так, вкладка «Обновления» может исчезнуть из нижней панели навигации. Статусы пользователей планируется перенести в верхнюю часть раздела «Чаты». Визуально они будут напоминать формат историй, который используется в популярных социальных сетях.

Также изменения коснутся каналов. Подписки на них предполагается перенести в раздел «Чаты», где для такого контента будет создан отдельный фильтр. Это позволит отделить каналы от личных переписок и упростить навигацию внутри приложения.

Что будет с Meta AI

Еще одно возможное изменение связано с инструментами искусственного интеллекта Meta AI. Отдельная вкладка, которая недавно появилась в нижнем меню приложения, вероятно, будет удалена.

Вместо этого функции искусственного интеллекта могут вернуться к прежнему формату и отображаться в виде компактной плавающей кнопки на экране.

Когда ждать обновление

В настоящее время новая система навигации находится на стадии внутреннего тестирования. Функция пока недоступна даже для участников официальной бета-программы, поскольку разработчики продолжают работать над удобством интерфейса.

Точные сроки выхода обновления для всех пользователей WhatsApp пока не раскрываются.

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