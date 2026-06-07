Врач предупредил о рисках популярного обезболивающего при болях в суставах

Специалист рассказал, почему длительный прием ибупрофена при болях в суставах может привести к серьезным осложнениям для желудка, почек и сердечно-сосудистой системы, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Ибупрофен остается одним из самых популярных препаратов для борьбы с болью в суставах. Многие люди считают его безопасным средством и принимают на протяжении длительного времени. Однако регулярное использование лекарства может быть связано с рядом серьезных рисков для здоровья. Об этом рассказал преподаватель по заболеваниям опорно-двигательного аппарата Энтони Пол Смит, слова которого приводит портал The Conversation.

Помогает снять боль, но не устраняет причину заболевания

По словам специалиста, ибупрофен способен обеспечить умеренное и кратковременное облегчение симптомов, а также улучшить подвижность суставов.

При этом препарат не воздействует на основные процессы, связанные с развитием артроза. Он не способен остановить разрушение хрящевой ткани, повлиять на изменения в костях или устранить хроническое воспаление, сопровождающее заболевание.

Чем опасен для желудка

Одним из наиболее распространенных рисков длительного приема ибупрофена является негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт.

Специалист пояснил, что препарат может повреждать слизистую оболочку желудка, повышая вероятность развития язвенной болезни и внутренних кровотечений. Особенно высокий риск возникает при регулярном употреблении больших дозировок – от 2400 миллиграммов в сутки и выше.

Возможные проблемы с почками

Еще одним потенциальным осложнением является ухудшение работы почек.

Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые способны снижать выработку веществ, необходимых для поддержания нормального кровотока в почках. В результате функция органа может ухудшаться.

Наибольшую опасность такой эффект представляет для людей с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми патологиями, а также для тех, кто страдает от обезвоживания.

Влияние на сердце и сосуды

По данным специалиста, продолжительное применение ибупрофена также связывают с повышением артериального давления, задержкой жидкости в организме и увеличением риска некоторых сердечно-сосудистых осложнений.

Поэтому людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, рекомендуется особенно внимательно относиться к приему подобных препаратов и соблюдать рекомендации врача.

Почему пожилым людям нужно быть особенно осторожными

Риск нежелательных последствий возрастает у пожилых людей, которые нередко одновременно принимают несколько лекарственных средств.

Эксперт отметил, что ибупрофен способен взаимодействовать с препаратами для снижения давления, антикоагулянтами, антидепрессантами, а также некоторыми лекарствами, применяемыми при сахарном диабете.

Такие сочетания могут увеличивать вероятность побочных эффектов и осложнений.

Когда препарат остается безопасным

При этом специалист подчеркнул, что сам по себе ибупрофен нельзя считать опасным лекарством.

По его словам, препарат может быть эффективным и безопасным при кратковременном применении и использовании минимальной дозировки, необходимой для достижения лечебного эффекта.

Основные опасения связаны именно с регулярным приемом без консультации врача и медицинского контроля.

Что может помочь при боли в суставах

В качестве более безопасных долгосрочных способов борьбы с болью в суставах эксперт рекомендует уделять внимание физической активности, контролю массы тела и физиотерапевтическим процедурам.

Дополнительную пользу могут принести тепловые процедуры, ношение удобной обуви и грамотное распределение физических нагрузок в течение дня.

Кроме того, специалист отметил эффективность противовоспалительных гелей для наружного применения. По его словам, такие средства вызывают меньше системных побочных эффектов по сравнению с таблетированными препаратами.