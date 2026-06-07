Один клик ребенка обернулся многолетним судебным спором для матери

Суд в Москве встал на сторону женщины, с банковской карты которой были списаны средства за 102 товара, случайно заказанные ее маленькой дочерью через мобильное приложение маркетплейса, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Жительница Москвы добилась через суд возврата денег за крупный заказ, который был случайно оформлен ее полуторагодовалой дочерью. Общая стоимость покупок составила 139 тысяч рублей (918 790 тенге).

Как следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, ребенок случайно оформил заказ через мобильное приложение маркетплейса. В корзине на тот момент находились 102 товара.

Попытка отменить заказ оказалась безуспешной

После обнаружения оформленной покупки женщина сразу попыталась отменить заказ. Однако маркетплейс отказал ей в этом, объяснив решение тем, что товары уже были переданы на сборку и подготовлены к отправке.

Впоследствии заказанные товары поступили в пункт выдачи, однако покупательница их не забрала.

После истечения срока хранения маркетплейс списал с привязанной банковской карты стоимость заказа, а также сформировал отрицательный баланс в личном кабинете пользователя.

Разбирательство продолжалось несколько лет

Ранее сообщалось, что кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. В ходе разбирательства изучались обстоятельства оформления заказа и действия сторон после его подтверждения.

Суд пришел к выводу, что женщина своевременно воспользовалась своим правом отказаться от исполнения договора купли-продажи и предприняла попытку отменить заказ сразу после его оформления.

Суд встал на сторону покупательницы

По итогам рассмотрения дела суд признал незаконным отказ маркетплейса отменить ошибочно оформленный заказ до момента доставки товаров в пункт выдачи.

В результате с компании были взысканы денежные средства, уплаченные за заказ, компенсация морального вреда, штраф и расходы на нотариальные услуги.

Как уточнили в пресс-службе Московского городского суда, общая стоимость 102 товаров составила 139 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в силу

В судебном решении отмечается, что маркетплейс отказал клиентке в отмене заказа, несмотря на то, что она незамедлительно заявила о своем намерении отказаться от покупки.

Суд также указал на нарушение требований законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.