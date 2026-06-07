«Камеры сняли то, что пытался скрыть Белый дом»: врач заявил о внезапном инсульте Трампа прямо на брифинге

Официальный брифинг Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировал волну слухов в США. Известный американский физиотерапевт Адам Джеймс публично заявил, что поведение и мимика президента перед камерами указывают на недавно перенесенный микроинсульт, сообщает Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

Фото: кадр YouTube

Странное поведение в прямом эфире: Заснул или потерял контроль?

Резонансный инцидент произошел во время официального мероприятия в Белом доме, посвященного новой энергетической и экологической политике США. В ходе брифинга президент Дональд Трамп анонсировал выделение 700 миллионов долларов в рамках Закона о оборонном производстве (DPA) для поддержки угольной отрасли. Вместе с ним перед прессой выступали министр внутренних дел Даг Бургум и администратор Агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин.

Однако внимание общественности привлекло не многомиллионное финансирование энергетики, а физическое состояние американского лидера. Передав слово коллегам, Трамп глубоко откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. В социальных сетях мгновенно разошлись кадры, на которых глава государства выглядит чрезмерно утомленным — многие пользователи решили, что 79-летний политик просто задремал во время затянувшихся докладов чиновников.

Диагноз по видео: На что обратил внимание специалист

Совершенно иной, пугающий вердикт вынес лицензированный американский физиотерапевт Адам Джеймс, специализирующийся на реабилитации пожилых людей и гериатрической практике.

Изучив видеозапись в высоком разрешении, медик категорично заявил в своей соцсети X (бывший Twitter): «Он перенес инсульт».

Джеймс разложил поведение Трампа на три ключевых симптома, которые часто игнорируют обыватели, но сразу замечают неврологи и реабилитологи:

Нарушение мышечного тонуса (гемипарез): На кадрах видно, как туловище Трампа начинает непроизвольно клониться на одну сторону. По словам врача, это классический признак острого нарушения мозгового кровообращения, когда из-за поражения полушария мозга одна сторона тела теряет привычный тонус.

Асимметрия лица и парез челюсти: Врач указал на заметное смещение нижней челюсти президента в правую сторону. В гериатрии это связывают с внезапным ослаблением лицевых мышц (опущением угла рта и носогубной складки).

Экспрессивная афазия: Адам Джеймс также обратил внимание на специфическую, невнятную и слегка заторможенную речь Трампа в начале обращения. Этот симптом (афазия Брока) возникает при поражении речевых центров коры головного мозга, когда человеку становится трудно артикулировать и подбирать слова.

Что говорят в Белом доме: Позиция администрации

Стоит отметить, что Адам Джеймс (известный в Сети также под псевдонимом epistemiccrisis) ранее уже выступал с критическими разборами когнитивного здоровья Дональда Трампа, указывая на возрастные изменения американских политиков верхнего эшелона.

Официальный Вашингтон и личная медицинская команда президента оперативно и жестко реагируют на подобные заявления со стороны независимых экспертов. Пресс-служба Белого дома неоднократно опровергала любые слухи о сердечно-сосудистых катастрофах или инсультах Трампа, списывая заминки в речи на «сухость в горле» и плотный рабочий график, а кратковременную статичность в кресле — на обычную усталость в условиях затяжного геополитического давления и внутренних реформ. Тем не менее, медицинские маркеры, озвученные специалистами, продолжают оставаться главной темой для обсуждения в американских экспертных кругах.