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07.06.2026, 16:32

Смелый юбилей: Глюкоза опубликовала голые фото в честь 40-летия

Новости Мира 0 516

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отметила 40-летний юбилей радикальной фотосессией без одежды. Однако откровенные кадры вызвали у подписчиков не столько восхищение формой артистки, сколько серьезную тревогу за ее психоэмоциональное состояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: glukozamusic/Instagram
Фото: glukozamusic/Instagram

Обнаженное тело и «потухший взгляд»

7 июня поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, отпраздновала свое сорокалетие. В честь круглой даты артистка решила полностью отказаться от одежды, опубликовав в своих социальных сетях серию пикантных снимков. На кадрах певица предстала не только обнаженной, но и максимально естественной — с тканевой маской на лице и слегка растрепанными волосами.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Пока одни фанаты засыпали юбиляршу комплиментами, отмечая ее безупречную физическую форму, другие разглядели в глазах Глюкозы глубокую грусть.

«Что случилось с ней… Раньше такая лучезарная, красивая, утонченная. А сейчас безликая, потухшая. Нет огня в глазах… Лишь только темнота», — выразила общее беспокойство одна из подписчиц.

Почему погрустнела Глюкоза: уникальный контекст и затяжной кризис

Замеченная поклонниками «темнота в глазах» артистки имеет под собой вполне реальную почву. Последний год выдался для Натальи критически тяжелым. Певица оказалась в эпицентре сразу нескольких крупных скандалов, которые сильно ударили по ее репутации и ментальному здоровью.

  • Конфликт с Максимом Фадеевым: После скандального выступления Глюкозы в Красноярске, где ее поведение на сцене показалось зрителям «неадекватным», продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк’oZa» без участия Ионовой. Судебные и медийные споры за права на псевдоним и исполнение старых хитов продолжаются до сих пор.

  • Проблемы с законом: Осенью артистку задерживали в аэропорту Шереметьево по подозрению в употреблении запрещенных веществ, что вылилось в административный штраф и новую волну хейта в сети.

На этом фоне неудивительно, что праздничные снимки певицы транслируют скорее усталость и попытку начать жизнь с чистого листа, чем безудержное веселье.

Детокс, гормоны и розовый Peugeot: как певица спасает себя

Пытаясь справиться с навалившимся стрессом и восстановить внутренний баланс, Наталья весной этого года кардинально пересмотрела свой образ жизни. В апреле артистка запустила жесткую программу очищения организма. По ее словам, основу детокса составили специальные травяные отвары. Кроме того, Глюкоза строго нормализовала режим сна, чтобы восстановить выработку гормонов и вернуть ментальное здоровье.

Параллельно с заботой о теле певица ищет утешение в простых радостях и легкой самоиронии. Так, весной она порадовала себя покупкой подержанного автомобиля французской марки Peugeot. Чтобы сделать машину по-настоящему уникальной, Ионова отдала ее в тюнинг-ателье, где авто перекрасили в ярко-розовый цвет. Этот жест стал прямой отсылкой к ее собственному треку «Жу-Жу», в котором иронично упоминается автомобиль этого бренда. За рулем розовой иномарки звезда пытается вернуть ту самую «лучезарность», которую так хотят снова увидеть ее преданные фанаты.

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