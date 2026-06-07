Психологи назвали три вещи, которые не стоит запрещать детям до семи лет

Специалисты считают, что некоторые ограничения в дошкольном возрасте могут негативно повлиять на эмоциональное развитие ребенка и его способность отстаивать личные границы в будущем, передает Lada.kz со ссылкой на БелНовости .

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Воспитание ребенка невозможно без запретов. Родители учат детей правилам безопасности, объясняют, что нельзя трогать горячие предметы, есть снег или перебивать взрослых во время разговора. Однако психологи обращают внимание на ряд вещей, которые, по их мнению, не следует полностью запрещать детям дошкольного возраста.

Специалисты отмечают, что чрезмерный контроль в отдельных вопросах может сказаться на формировании личности ребенка и его эмоциональном развитии.

Право испытывать злость

Одной из важных составляющих здорового эмоционального развития специалисты называют возможность открыто выражать свои чувства.

По мнению психологов, фразы вроде «не злись» или «успокойся немедленно» не помогают ребенку справиться с эмоциями, а лишь учат его подавлять собственные переживания.

Эксперты рекомендуют признавать чувства ребенка и помогать ему выражать их безопасным способом. Например, предложить проговорить свои эмоции или выплеснуть напряжение через физическую активность.

Право говорить «нет»

Еще одним важным элементом развития личности считается умение отстаивать собственные границы.

Специалисты отмечают, что ребенок имеет право отказаться от еды, объятий или участия в какой-либо игре. Если взрослые постоянно игнорируют его отказ и принуждают к действиям против воли, это может сформировать убеждение, что его мнение и желания не имеют значения.

Психологи рекомендуют уважительно относиться к отказам ребенка, если они не связаны с вопросами безопасности или здоровья.

Право иногда скучать и ошибаться

Эксперты также советуют не стремиться занимать ребенка развлечениями каждую минуту.

По их мнению, периоды скуки могут способствовать развитию воображения, самостоятельности и творческого мышления. Кроме того, важной частью взросления являются ошибки и получение собственного опыта.

Специалисты считают, что незначительные бытовые неудачи, например случайно разбитая чашка, не должны становиться поводом для жесткой критики. Подобные ситуации помогают ребенку учиться ответственности и делать выводы из своих действий.

Что делать, если ребенок злится и проявляет агрессию

Психологи подчеркивают, что разрешать испытывать злость не означает позволять агрессивное поведение.

Если ребенок начинает драться или причинять вред другим людям, такие действия необходимо пресекать. При этом важно объяснять разницу между эмоцией и поступком.

Специалисты рекомендуют показать ребенку альтернативные способы выражения гнева, которые не причиняют вред окружающим.

Что делать родителям, если раньше они поступали иначе

Психологи отмечают, что изменение подхода к воспитанию можно начать в любой момент.

Даже если родители ранее запрещали ребенку проявлять злость или не позволяли отстаивать собственное мнение, это не означает, что ситуация непоправима.

По словам специалистов, честный разговор и готовность признать собственные ошибки помогают укрепить доверие между взрослыми и детьми. Ребенку можно объяснить, что теперь его чувства будут восприниматься более внимательно и уважительно.

Разрешать все подряд не нужно

Эксперты отдельно подчеркивают, что уважение к эмоциям ребенка не отменяет дисциплину и правила поведения.

По их мнению, дисциплина строится не на запрете чувств, а на четких и понятных границах. Например, ребенок может испытывать злость, но при этом должен понимать, что причинять вред другим людям нельзя.

Когда ребенок может начать говорить «нет»

Психологи считают, что уважать право ребенка на отказ следует уже с раннего возраста – примерно с двух лет, когда он начинает активно общаться со взрослыми.

В этот период специалисты советуют внимательнее относиться к желаниям ребенка и учитывать его мнение в бытовых вопросах, если это не противоречит его безопасности и благополучию.