ЧМ-2026 может установить неожиданный мировой рекорд

Аналитики прогнозируют, что во время чемпионата мира по футболу 2026 года болельщики по всему миру выпьют примерно на миллиард пинт пива больше, чем на предыдущих мундиалях, передает Lada.kz со ссылкой на БелНовости .

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Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, может установить новый рекорд по объему потребления пива среди болельщиков. Такой прогноз приводит газета Financial Times со ссылкой на данные инвестиционной компании Jefferies.

По оценкам аналитиков, предстоящий турнир способен стать крупнейшим за всю историю не только по количеству участников и матчей, но и по объемам продаж пива.

Аналитики ожидают рост продаж на миллиард пинт

Согласно прогнозу Jefferies, в период проведения мирового первенства болельщики могут выпить примерно на один миллиард пинт пива больше, чем во время предыдущих чемпионатов мира.

В пересчете это составляет около 500 миллионов литров напитка.

Эксперты считают, что такой прирост станет серьезной поддержкой для пивоваренной отрасли, которая в последние годы сталкивается со снижением спроса на традиционные сорта пива и усилением конкуренции со стороны других алкогольных напитков, включая различные коктейли.

Главная причина – расширение чемпионата мира

Одним из ключевых факторов ожидаемого роста называют новый формат турнира.

Если ранее в финальной части чемпионатов мира участвовали 32 национальные сборные и проводилось 64 матча, то на мундиале 2026 года выступят уже 48 команд.

Количество игр также значительно увеличится – с 64 до 104 матчей.

По мнению аналитиков, дополнительное число встреч приведет к увеличению времени просмотра турнира и создаст больше поводов для праздничных встреч болельщиков.

Впервые турнир пройдет сразу в трех странах

Еще одним важным фактором специалисты называют географию проведения соревнований.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет одновременно в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Все три государства входят в число крупнейших рынков потребления пива в Северной Америке. Кроме того, здесь широко развита культура посещения спортивных баров, пабов и массовых фан-зон.

Эксперты полагают, что сочетание большого количества матчей и высокого интереса к футболу может существенно увеличить продажи напитка как на стадионах, так и за их пределами.

Футбол может повлиять на мировой рынок пива

По оценке Jefferies, исключительно благодаря чемпионату мира глобальные продажи пива в 2026 году могут вырасти на 0,2–0,3 процента.

При этом сам турнир продлится чуть более месяца – с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Несмотря на относительно короткий срок проведения соревнований, эксперты считают, что футбольный праздник способен заметно повлиять на показатели всей отрасли.

Города-хозяева готовятся к наплыву болельщиков

Матчи чемпионата мира примут 16 городов США, Канады и Мексики.

В преддверии турнира бары, пабы, рестораны и фан-зоны уже готовятся к увеличению потока посетителей. Аналитики ожидают, что миллионы поклонников футбола будут не только следить за матчами, но и активно пользоваться услугами заведений общественного питания, что дополнительно поддержит рынок напитков во время проведения мундиаля.