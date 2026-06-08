«Мы пьем лекарство»: химики раскрыли пугающую правду о настоящем вкусе кофеина

Немецкие химики разгадали многолетний секрет кофейного послевкусия. Оказалось, что обжарка зерен запускает уникальный химический процесс, который буквально «прячет» невыносимую лекарственную горечь чистого кофеина от наших вкусовых рецепторов, сообщает Lada.kz.
В чистом виде кофеин — это природный алкалоид с крайне резким, неприятным вкусом, напоминающим концентрированное лекарство. В стандартной утренней чашке эспрессо или американо его концентрация в разы превышает порог, при котором человеческий язык начинает бить тревогу. По всем законам биологии, этот напиток должен казаться нам невыносимо горьким, однако на практике мы ощущаем лишь приятный, глубокий аромат.
Чтобы понять эту аномалию, исследователи из Технического университета Мюнхена (TUM) провели серию тестов с участием профессиональных дегустаторов (каптестеров). Результаты, опубликованные в журнале The Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC), удивили: чтобы человек отчетливо распознал истинную горечь кофеина, его дозу в чашке нужно искусственно увеличить почти в 10 times.
В ходе экспериментов ученые поочередно соединяли чистый кофеин с разными элементами кофейного зерна. Разгадка крылась в синергии двух компонентов:
Хлорогеновая кислота (природное соединение, содержащееся в зеленых зернах);
Меланоидины (темные пигменты, которые образуются строго при термической обработке).
По отдельности они никак не влияли на вкус. Но как только они соединялись, восприятие горечи падало сразу в два раза.
Научное объяснение: Ученые выяснили, что меланоидины и хлорогеновая кислота буквально «пеленают» кофеин. Они создают вокруг него крупные молекулярные комплексы. Из-за своего гигантского ( по меркам микромира) размера эти структуры просто не могут протиснуться в ТAS2R — специфические рецепторы горького вкуса на языке человека. В итоге кофеин проскакивает мимо рецепторов незамеченным.
Ключевую роль в создании этого «молекулярного щита» играет знаменитая реакция Майяра — химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании. Именно она отвечает за аппетитную корочку на запеченном мясе, хруст свежего хлеба и, как выяснилось, за маскировку кофейной горечи. Меланоидины выделяются только в процессе обжарки.
Хотя авторы исследования только планируют изучить влияние степени обжарки на маскировку вкуса, законы химии позволяют сделать выводы уже сейчас. Если вы не любите излишнюю горечь, обратите внимание на эти нюансы при выборе кофе:
Светлая обжарка (Скандинавская/Новая Англия): Зерна нагреваются недолго, реакция Майяра не доходит до пика. Меланоидинов образуется меньше, а значит, естественная «лекарственная» горечь кофеина и кислотность хлорогеновой кислоты будут ощущаться отчетливее.
Средняя обжарка (Венская/Регулярная): Идеальный баланс. Молекулярные комплексы сформированы максимально эффективно, кофе получается мягким, сбалансированным и ароматным.
Темная обжарка (Французская/Итальянская): Здесь маскировка кофеина максимальна, но запускается другой процесс — обугливание сахаров и клетчатки зерна. В таком кофе вы почувствуете не горечь кофеина, а сильный горький вкус жженой карамели и дыма.
Комментарии0 комментарий(ев)