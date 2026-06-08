Пьем до сдвига по фазе: ученые доказали, что люди изменили вращение Земли

Масштабное извлечение подземных вод ради нужд сельского хозяйства и мегаполисов привело к неожиданному геофизическому сдвигу: полюс вращения Земли сместился почти на 80 сантиметров всего за 17 лет, сообщает Lada.kz.

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Эффект фигуриста: как вода меняет вращение планеты

Согласно масштабному исследованию международной группы геофизиков, опубликованному в Popular Mechanic, в период с 1993 по 2010 год человечество извлекло из подземных резервуаров колоссальный объем воды — около 2150 гигатонн. Чтобы осознать масштаб: этого объема хватило бы, чтобы полностью затопить территорию огромной страны или поднять уровень Мирового океана на 6,2 миллиметра.

Физика процесса монументальна и проста одновременно. Наша планета вращается подобно волчку или фигуристу на льду. Когда фигурист прижимает руки к телу, он вращается быстрее; когда раскидывает в стороны — замедляется. Перемещая миллиарды тонн пресной воды из глубоких подземных слоев на поверхность, а оттуда — через реки в Мировой океан, человечество кардинально перераспределило массу планеты. Результатом стал дрейф географического полюса со скоростью около 4,36 сантиметра в год.

Уникальный факт: До этого исследования считалось, что главными драйверами смещения оси являются таяние ледников и движение тектонических плит. Однако компьютерное моделирование доказало: антропогенный фактор (откачка воды) влияет на «шаткость» планеты сильнее, чем таяние льдов Гренландии.

Критические зоны: кто внес наибольший вклад в «перекос»

Геофизические модели показали, что география водозабора имеет решающее значение. Наибольшее влияние на стабильность планеты оказывает перемещение масс из средних широт.

Главными «виновниками» планетарного сдвига ученые назвали два региона:

Северо-Западная Индия: Из-за взрывного роста населения и сверхинтенсивного фермерства запасы водоносных горизонтов здесь истощаются с катастрофической скоростью. Западная часть США (особенно Калифорния): Огромные объемы подземных вод здесь десятилетиями уходят на полив засушливых сельскохозяйственных угодий.

Четыре скрытые угрозы, которые опаснее сдвига оси

Сам по себе наклон оси на 80 сантиметров не изменит смену времен года и не вызовет мгновенных климатических катастроф (для этого требуются сдвиги на километры). Однако «обезвоживание» недр несет куда более осязаемые угрозы для цивилизации здесь и сейчас:

Проседание городов: Из-за пустот в породе мегаполисы буквально уходят под землю. Например, Джакарта и отдельные районы Калифорнии опускаются на несколько сантиметров в год.

Засоление питьевой воды: Когда пресные подземные горизонты у береговых линий пустеют, их место тут же занимает морская соленая вода, делая колодцы и скважины непригодными для питья.

Ускорение подъема океана: Вода, поднятая из-под земли, не исчезает — она испаряется или стекает в океан, усугубляя проблему затопления прибрежных зон.

Глобальный дефицит продовольствия: Засушливые регионы, исчерпав подземные «неприкосновенные запасы», рискуют остаться без сельского хозяйства.

Есть ли выход? Международный опыт

Как поясняет руководитель исследования, геофизик Ки-Вон Со, остановить или замедлить этот процесс возможно, но это потребует жестких политических решений.

В мире уже есть успешные кейсы борьбы с этой проблемой. Например, в некоторых провинциях Китая и в Саудовской Аравии, где истощение подземных вод достигло пика, ввели жесткие квоты на бурение скважин и начали программы искусственного пополнения водоносных горизонтов (когда очищенную дождевую или паводковую воду принудительно закачивают обратно вглубь земли).

Если человечество перейдет от бездумного выкачивания к разумному управлению гидроресурсами, планетарный «волчок» вернется к своей естественной траектории вращения. В противном случае людям придется привыкать к жизни на стремительно меняющей баланс планете.