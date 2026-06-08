Названа самая «невидимая» группа крови для комаров

Летний отдых на природе часто превращается в лотерею: пока одни изнывают от зуда, другие спокойно наслаждаются вечером. Ученые доказали, что комары выбирают жертву не случайно — главными факторами «привлекательности» выступают группа крови и уникальный химический статус организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Кровососущие гурманы: кого комары атакуют в первую очередь

Отечественные и зарубежные энтомологи сходятся во мнении: комары — настоящие гастрономические маргиналы. Исследования показывают, что главным объектом их вожделения являются люди с I (0) группой крови. Их атакуют примерно в два раза чаще, чем обладателей других групп. На втором месте по привлекательности оказались носители III (B) группы.

Однако группа крови — это лишь вершина айсберга. Ключевую роль играет так называемый секреторный статус человека:

Секреторы (около 80% населения): их организм выделяет антигены группы крови через биологические жидкости — пот, слюну и кожный секрет. Для комаров это яркий химический маркер, работающий как навигатор.

Нон-секреторы (около 20% населения): «счастливчики», чей организм скрывает групповую принадлежность. Насекомые их практически не замечают, воспринимая как «невидимок». Чаще всего такой суперсилой обладают люди со II (A) и IV (AB) группами крови.

Уникальные факторы, которых нет в первоисточнике: почему дело не только в крови

Долгое время считалось, что комаров манит исключительно группа крови, однако последние микробиологические исследования открыли новые переменные в этом уравнении.

1. Микробиом кожи — ваш личный «парфюм»

На поверхности нашей кожи живут миллиарды бактерий. Они расщепляют пот, создавая уникальный букет летучих органических соединений. Ученые выяснили, что высокая концентрация определенных бактерий (например, Staphylococcus) делает человека невероятно привлекательным для комаров, в то время как другие виды микроорганизмов выступают в роли естественного репеллента.

2. Ловушка для любителей пива

Исследования, опубликованные в научных журналах по энтомологии, подтверждают: употребление даже одной бутылки пива (0,5 л) мгновенно переводит человека в категорию «цель №1». Алкоголь стимулирует расширение сосудов, повышает температуру тела и меняет состав пота, что сводит комаров с ума.

3. Эффект «темного силуэта»

Комары ориентируются не только по запаху, но и визуально. Они прекрасно видят контрасты. Если вы надеваете темную одежду (черную, темно-синюю, багровую), вы становитесь для них идеальной мишенью на фоне светлого ландшафта. Пастельные и белые тона, напротив, дезориентируют насекомых.

Углекислый газ и метаболизм: кто еще в зоне риска?

Помимо генетических факторов, комары активно используют тепловые радары и улавливают углекислый газ ($CO_2$), который мы выдыхаем, на расстоянии до 50 метров.

Именно поэтому под прицел чаще попадают: