«Мы такого еще не видели»: случай женщины с огромной челюстью загнал хирургов в тупик

Хирурги в Непале успешно провели уникальную операцию по полной реконструкции лица 27-летней пациентки, чья нижняя челюсть разрослась до гигантских размеров из-за редкой патологии. Чтобы спасти девушку от удушья и истощения, медикам пришлось буквально воссоздать скелет ее лица из кости, взятой из ее собственной ноги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Star .

Фото: Jam Press

Диагноз, который ставит в тупик: что такое оссифицирующая фиброма

Причиной страшной деформации лица молодой женщины стала оссифицирующая фиброма — исключительно редкое и агрессивное доброкачественное новообразование. При этой патологии здоровая костная ткань стремительно замещается мягкими фиброзными волокнами и аномальными костными структурами.

В мировой медицинской практике оссифицирующая фиброма составляет менее 1% от всех опухолей ротовой полости. Опасность этой болезни заключается в том, что на ранних стадиях она протекает абсолютно бессимптомно. Однако на поздних этапах опухоль ведет себя как злокачественная: она буквально «съедает» и растягивает родную кость изнутри. В случае непальской пациентки новообразование захватило почти всю нижнюю челюсть, истончив ткани до критического минимума. Девушка уже не могла нормально питаться и дышать.

Ювелирная работа: 14 сантиметров кости и микрососудистый шов

Спасение пациентки проходило в два сложнейших этапа. Сначала хирурги провели сегментарную мандибулэктомию — полностью удалили пораженную опухолью часть лица. После этого началась ювелирная реконструкция.

В качестве донорского материала врачи выбрали малоберцовую кость самой пациентки. Из ее ноги извлекли фрагмент длиной около 14 сантиметров. При этом хирурги сохранили опорную часть голени, чтобы девушка могла ходить в будущем без хромоты.

Трансплантат разделили на несколько сегментов, смоделировали из них анатомически правильный изгиб подбородка и зафиксировали прочными титановыми пластинами. Однако самым критическим моментом стала микрососудистая пластика. С помощью ультратонких нитей под мощнейшими микроскопами хирурги сшили крошечные сосуды пересаженной кости с артериями и венами на лице. Без этого этапа трансплантат просто отторгся бы организмом.

Удивительное восстановление: прогнозы врачей

Несмотря на колоссальный объем и травматичность хирургического вмешательства, организм молодой женщины продемонстрировал поразительную скорость регенерации.

Уже через 48 часов после операции девушку перевели из реанимации в обычную палату, а на третий день она смогла самостоятельно принимать жидкую пищу. Спустя всего 10 дней врачи сочли ее состояние полностью стабильным и выписали домой. Теперь пациентке предстоит длительный курс реабилитации, однако главная угроза ее жизни и здоровью полностью позади.