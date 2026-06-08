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08.06.2026, 17:27

Проклятие «сов»: ученые выяснили, почему полуночники обречены на скрытую тревогу

Новости Мира 0 461

Привычка засиживаться далеко за полночь оказалась серьезным фактором риска для психики. Ученые доказали, что у «сов» критически повышен уровень тревожности, а виной тому — специфическое «ночное одиночество», порожденное социальной изоляцией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Что выяснили ученые: хронотип против ментального здоровья

На масштабной совместной конференции Американской академии медицины сна и Общества исследований сна (SLEEP 2026) группа исследователей из Университета Бригама Янга представила тревожные результаты работы.

Ученые детально проанализировали образ жизни и биологические ритмы 442 участников. Добровольцы прошли комплексное тестирование: определили свой хронотип (индивидуальные пики активности в течение суток), а также заполнили специализированные опросники на уровень клинической тревожности и субъективного ощущения одиночества.

Результаты оказались однозначными: люди с вечерним хронотипом («совы») страдают от повышенной тревожности в разы чаще и интенсивнее тех, кто привык просыпаться с первыми лучами солнца.

Почему «совы» попадают в ловушку 

Корень проблемы кроется в феномене, который сомнологи называют «социальным джетлагом».

Что это такое: Современный мир (работа, учеба, госучреждения, магазины) сконструирован «жаворонками» и для «жаворонков».

Когда «сова» вынуждена жить по стандартному социальному графику, возникает жесткий когнитивный и физиологический диссонанс:

  • Десинхронизация гормонов: Пик выработки кортизола (гормона стресса) и мелатонина (гормона сна) у сов сдвинут. Попытки насильно встроить себя в дневной ритм приводят к хроническому воспалительному процессу в нервной системе.

  • Иллюзия общения: Ночная активность в социальных сетях и мессенджерах не заменяет реального живого контакта. Мозг обманывается суррогатом общения, что в долгосрочной перспективе лишь усиливает внутреннее чувство изоляции.

Синдром «тихой ночи» и социальный разрыв

Руководитель исследовательского проекта Алек Харлоу обратил внимание на важную закономерность: тревога у «сов» имеет накопительный эффект и обостряется именно в темное время суток.

Когда весь город засыпает, человек остается один на один со своими мыслями. Социальные связи в эти часы буквально стоят на паузе: нельзя позвонить другу, сложнее получить быструю эмоциональную поддержку. Этот феномен ученые назвали чувством ночной изоляции.

Несовпадение графиков с абсолютным большинством людей приводит к тому, что «совы» постепенно выпадают из привычной социальной ткани, что напрямую бьет по их ментальному самочувствию.

Как разорвать порочный круг: рекомендации экспертов

Авторы исследования подчеркивают: просто советовать «сове» ложиться раньше — бесполезно и даже вредно, так как хронотип генетически предопределен. Решать проблему нужно через работу с психологическим состоянием:

  • Фокус на вечерней рутине: Особое внимание стоит уделять снижению тревожного фона перед сном — минимизировать чтение новостей (думскроллинг) в ночные часы.

  • Компенсация общения днем: «Совам» жизненно важно осознанно планировать живые встречи с близкими в свои периоды дневной активности, чтобы перекрыть ночной дефицит общения.

  • Адресная терапия: Борьба с чувством изоляции и одиночества должна стать ключевым вектором в терапии тревожных расстройств у людей с вечерним хронотипом.

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