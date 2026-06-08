Почему привычка пить ибупрофен от боли в суставах может закончиться реанимацией

Длительный и бесконтрольный прием популярного противовоспалительного препарата ибупрофен при болях в суставах может спровоцировать тяжелые патологии внутренних органов. По данным экспертов, лекарство, которое миллионы людей считают безобидным, при регулярном использовании бьет по сердцу, почкам и желудку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Регулярное купирование боли в суставах с помощью ибупрофена несет в себе скрытые риски для здоровья, о которых пациенты часто даже не подозревают. Известный британский специалист и преподаватель по заболеваниям опорно-двигательного аппарата Энтони Пол Смит на страницах профильного издания The Conversation предупредил: популярный препарат дает лишь временное облегчение, но расплата за него может быть слишком высокой.

Иллюзия лечения: почему таблетки не спасают суставы

Многие пациенты годами пьют ибупрофен, путая избавление от симптомов с реальным излечением. Однако эксперт подчеркивает: являясь нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП), ибупрофен лишь временно блокирует болевые сигналы и умеренно снимает отек.

При этом лекарство абсолютно бессильно перед главными механизмами развития артроза и артрита. Оно не способно остановить разрушение хрящевой ткани, не предотвращает патологические изменения в структуре костей и не ликвидирует очаг хронического воспаления в суставной сумке.

Три главных удара по организму: чем опасен ибупрофен

Механизм действия ибупрофена основан на блокировании ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Но если угнетение ЦОГ-2 снимает боль, то подавление ЦОГ-1 лишает слизистую желудка и ткани почек их естественной защиты.

При длительном применении (особенно в высоких дозах — от 2400 мг в сутки) препарат запускает каскад опасных реакций:

Разрушение ЖКТ: Препарат резко снижает защитные свойства слизистой оболочки желудка. Результатом становятся скрытые внутренние кровотечения, эрозии и трудноподдающиеся лечению язвы.

Отказ почек: НПВП блокируют выработку простагландинов, поддерживающих нормальный почечный кровоток. В условиях обезвоживания, сопутствующей гипертонии или уже имеющихся проблем с мочевыделительной системой это может привести к острой почечной недостаточности.

Инфаркты и инсульты: Препарат способствует задержке жидкости в организме, что неизбежно ведет к скачкам артериального давления. Для пожилых людей это прямой путь к перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Смертельный коктейль: опасность лекарственного взаимодействия

Особую группу риска составляют пожилые люди, страдающие коморбидностью (наличием нескольких болезней сразу). Принимая таблетки «от суставов» параллельно с другими назначениями, они создают опасные химические комбинации. Ибупрофен категорически не рекомендуется сочетать без контроля врача со следующими группами лекарств:

Антикоагулянты (разжижающие кровь): риск желудочного кровотечения вырастает в разы. Препараты от давления (гипотензивные): ибупрофен существенно снижает их эффективность, провоцируя гипертонические кризы. Антидепрессанты и средства от диабета: возрастает токсическая нагрузка на печень и почки.

Безопасная альтернатива: как спасти суставы без химии

Энтони Пол Смит напоминает, что сам по себе ибупрофен — эффективное и безопасное средство, но только если принимать его короткими курсами (до 3–5 дней) в минимальных дозировках для снятия острого приступа.

Для долгосрочной же борьбы с хронической суставной болью современная медицина рекомендует переходить на немедикаментозные и локальные методы: