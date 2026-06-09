Шесть человек погибли при мощном взрыве газовой станции в Узбекистане (видео)

В Каршинском районе Узбекистана в результате мощного взрыва и последующего пожара на пункте заправки баллонов сжиженным газом погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые ранения. По поручению президента Шавката Мирзиёева на месте ЧП уже развернута специальная правительственная комиссия, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Детали трагедии в махалле «Чаман»

ЧП произошло в Кашкадарьинской области на юге республики. Сигнал о взрыве на территории частного объекта (ООО), специализирующегося на заправке бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом (СУГ), поступил в Службу по чрезвычайным ситуациям в 13:50 по местному времени.

Эпицентр находился в махалле «Чаман» Каршинского района. К моменту прибытия первых пяти спасательных расчетов пламя охватило технологическое оборудование станции и припаркованный транспорт. Локализовать открытое горение удалось за несколько минут, однако на полную ликвидацию пожара ушел почти час.

Масштаб разрушений и пострадавшие

По уточненным данным МЧС Узбекистана, последствия взрыва оказались разрушительными:

Человеческие жертвы: 6 человек скончались на месте от полученных травм. Еще 5 пострадавших экстренно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения с ожогами и травмами различной степени тяжести.

Уничтоженная техника: Огонь полностью уничтожил четыре транспортных средства. В их числе два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt , а также два специализированных грузовика, предназначенных для транспортировки газа.

Инфраструктура: Серьезные повреждения получили два крупных подземных резервуара, в которых хранилось голубое топливо.

В Узбекистане использование сжиженного нефтяного и природного газа крайне распространено как в быту (для отопления домохозяйств и приготовления пищи в регионах без центрального газоснабжения), так и в качестве моторного топлива для автотранспорта. Это делает контроль за безопасностью на подобных АГЗС критически важным.

Расследование на контроле президента

Для ликвидации последствий и выяснения причин техногенной катастрофы задействованы экстренные службы республики. Территория АГЗС полностью оцеплена, ведутся инженерные работы.

По прямому распоряжению президента Шавката Мирзиёева Кабинет Министров сформировал экстренную правительственную комиссию. Её возглавил заместитель премьер-министра республики Очилбой Раматов. В задачи комиссии входит не только детальное расследование причин детонации газа, но и координация выделения материальной и медицинской помощи семьям погибших и пострадавшим. Параллельно профильным ведомствам поручено провести экстренную проверку аналогичных заправочных пунктов по всей стране для предотвращения повторных трагедий.