18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.78
558.66
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.06.2026, 06:23

Самая короткая ночь 2026 года: когда наступит летнее солнцестояние и сколько она продлится

Новости Мира 0 404

В ночь с 21 на 22 июня жители Северного полушария встретят самую короткую ночь 2026 года. Этому событию будет предшествовать летнее солнцестояние — день с максимальной продолжительностью светового времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Когда наступит самая короткая ночь

По информации астрономов, самой короткой ночью 2026 года станет ночь с 21 на 22 июня. После самого длинного дня года продолжительность темного времени суток окажется минимальной.

Для Москвы она составит всего 6 часов 27 минут. Именно в этот период Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, а световой день становится максимально продолжительным.

Астрономическое явление связано с наклоном земной оси относительно плоскости орбиты. В день летнего солнцестояния Северное полушарие получает наибольшее количество солнечного света за весь год.

Что такое летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние считается одним из важнейших событий астрономического календаря. В этот момент Солнце словно «замирает» на максимальной высоте над горизонтом, после чего начинает постепенно смещаться к зимнему положению.

С древних времен этот день имел особое значение для многих народов мира. Он символизировал пик солнечной активности, расцвет природы и начало нового природного цикла.

После 21 июня продолжительность дня начнет медленно сокращаться, хотя заметить эти изменения невооруженным глазом в первые недели практически невозможно.

Как это отразится на Казахстане

Для жителей Казахстана продолжительность светового дня также достигнет годового максимума. Однако точные показатели будут различаться в зависимости от региона.

Так, в северных областях страны, включая Петропавловск, Костанай и Павлодар, день будет значительно длиннее, чем в южных регионах. В Астане световой день приблизится к 17 часам, тогда как в Алматы он составит около 15 часов.

Чем ближе населенный пункт расположен к северным широтам, тем более заметным становится эффект летнего солнцестояния.

Почему после июня дни становятся короче

Несмотря на наступление календарного лета, после солнцестояния начинается обратный процесс — продолжительность светлого времени суток постепенно уменьшается.

К декабрю Северное полушарие достигнет противоположной точки орбиты, когда наступит зимнее солнцестояние. Тогда жителей региона будет ждать самый короткий день и самая длинная ночь года.

По словам ученых, именно после зимнего солнцестояния начинается постепенное увеличение светового дня, которое продолжается вплоть до следующего июня.

Интересный факт

На территориях, расположенных за Полярным кругом, в период летнего солнцестояния можно наблюдать явление полярного дня. Там Солнце не заходит за горизонт сутками, а в некоторых районах — неделями и даже месяцами. Именно поэтому разница между продолжительностью дня и ночи на разных широтах Земли может быть настолько значительной.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь