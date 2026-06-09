Самая короткая ночь 2026 года: когда наступит летнее солнцестояние и сколько она продлится

В ночь с 21 на 22 июня жители Северного полушария встретят самую короткую ночь 2026 года. Этому событию будет предшествовать летнее солнцестояние — день с максимальной продолжительностью светового времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Когда наступит самая короткая ночь

По информации астрономов, самой короткой ночью 2026 года станет ночь с 21 на 22 июня. После самого длинного дня года продолжительность темного времени суток окажется минимальной.

Для Москвы она составит всего 6 часов 27 минут. Именно в этот период Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, а световой день становится максимально продолжительным.

Астрономическое явление связано с наклоном земной оси относительно плоскости орбиты. В день летнего солнцестояния Северное полушарие получает наибольшее количество солнечного света за весь год.

Что такое летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние считается одним из важнейших событий астрономического календаря. В этот момент Солнце словно «замирает» на максимальной высоте над горизонтом, после чего начинает постепенно смещаться к зимнему положению.

С древних времен этот день имел особое значение для многих народов мира. Он символизировал пик солнечной активности, расцвет природы и начало нового природного цикла.

После 21 июня продолжительность дня начнет медленно сокращаться, хотя заметить эти изменения невооруженным глазом в первые недели практически невозможно.

Как это отразится на Казахстане

Для жителей Казахстана продолжительность светового дня также достигнет годового максимума. Однако точные показатели будут различаться в зависимости от региона.

Так, в северных областях страны, включая Петропавловск, Костанай и Павлодар, день будет значительно длиннее, чем в южных регионах. В Астане световой день приблизится к 17 часам, тогда как в Алматы он составит около 15 часов.

Чем ближе населенный пункт расположен к северным широтам, тем более заметным становится эффект летнего солнцестояния.

Почему после июня дни становятся короче

Несмотря на наступление календарного лета, после солнцестояния начинается обратный процесс — продолжительность светлого времени суток постепенно уменьшается.

К декабрю Северное полушарие достигнет противоположной точки орбиты, когда наступит зимнее солнцестояние. Тогда жителей региона будет ждать самый короткий день и самая длинная ночь года.

По словам ученых, именно после зимнего солнцестояния начинается постепенное увеличение светового дня, которое продолжается вплоть до следующего июня.

Интересный факт

На территориях, расположенных за Полярным кругом, в период летнего солнцестояния можно наблюдать явление полярного дня. Там Солнце не заходит за горизонт сутками, а в некоторых районах — неделями и даже месяцами. Именно поэтому разница между продолжительностью дня и ночи на разных широтах Земли может быть настолько значительной.