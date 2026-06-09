48 сборных, 104 матча и последний танец Месси: всё, что нужно знать о самом грандиозном ЧМ по футболу

11 июня стартует самый масштабный в истории чемпионат мира по футболу под эгидой ФИФА. Турнир впервые примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, а число участников увеличилось до рекордных 48 команд, сообщает Lada.kz со ссылкой на BBC .

Фото: Global Look Press

Финальная часть мирового первенства продлится более месяца и завершится 19 июля грандиозным финалом на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси). Предстоящий мундиаль бьет рекорды еще до своего начала: для сравнения, на дебютном ЧМ-1930 выступали всего 13 сборных. Теперь же болельщиков ждет беспрецедентный футбольный марафон из 104 матчей.

Революция в формате: как теперь устроена стадия плей-офф

Главным нововведением турнира станет измененная турнирная сетка. 48 национальных сборных разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. В следующую стадию гарантированно проходят обладатели первого и второго мест, а также восемь лучших команд, финишировавших третьими.

Благодаря расширению состава участников, стадия на выбывание начнется не с 1/8, а с 1/16 финала. С одной стороны, это дарит шанс на чудо менее статусным командам. С другой — футбольные аналитики сходятся во мнении, что такая система снижает вероятность громких сенсаций на раннем этапе: грандам простить осечку в группе станет намного проще, и их невыход в плей-офф будет расценен как катастрофа.

География турнира: от канадских холодов до культовой «Ацтеки»

Матчи ЧМ-2026 примут 16 ультрасовременных стадионов. Основная нагрузка ляжет на США, где игры пройдут на 11 аренах, включая мегаполисы Лос-Анджелес, Майами, Даллас, Атланту и Нью-Йорк. Канада дебютирует в роли хозяйки мужского мундиаля — матчи доверили Ванкуверу и Торонто.

Особое место в географии турнира занимает Мексика (матчи пройдут в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее). Легендарный стадион «Ацтека» в Мехико станет первой ареной в истории планеты, которая примет матчи уже третьего по счету чемпионата мира (после культовых турниров 1970 и 1986 годов, где блистали Пеле и Диего Марадона).

Организаторы турнира уже столкнулись с жесткой критикой из-за логистики. Футболистам и болельщикам придется пересекать сразу несколько часовых поясов и переносить резкие климатические перепады — от влажной жары в Майами и высокогорья Мехико до умеренного климата Канады. ФИФА пообещала частично сгруппировать матчи по региональным кластерам (Запад, Центр, Восток), чтобы сократить перелеты, но нагрузка на игроков все равно останется пиковой.

Фавориты, «темные лошадки» и исторический дебют СНГ

Букмекеры и спортивные эксперты единогласны в выборе главных претендентов на кубок. В топ-5 входят:

Действующий чемпион мира Аргентина

Франция (ведомая Килианом Мбаппе)

Испания

Англия

Бразилия

Главной сенсацией для русскоязычного пространства станет долгожданный исторический дебют на чемпионатах мира сборной Узбекистана. Болельщики и эксперты также будут пристально следить за Марокко, Сенегалом и мощной сборной Норвегии, атакующую линию которой возглавляет один из лучших форвардов современности Эрлинг Холанд.

«Последний танец» великой эпохи

ЧМ-2026 станет важнейшей вехой в истории спорта, ознаменовав собой завершение целой футбольной эры. Данный турнир с высокой долей вероятности станет финальным аккордом в международной карьере для целой плеяды легенд, среди которых Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Мануэль Нойер и Кевин де Брюйне. Для этих ветеранов победа на рекордном мундиале — последний шанс навсегда закрепить за собой статус величайших игроков в истории.