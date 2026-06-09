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09.06.2026, 11:13

В районе Ормузского пролива потерпел крушение американский вертолет — СМИ

Новости Мира 0 376

В районе стратегически важного Ормузского пролива потерпел крушение ударный вертолет AH-64 Apache армии США. На фоне крайне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном Пентагон экстренно выясняет, была ли машина атакована иранскими ПВО или причиной стал технический сбой, сообщает Lada.kz. 

Фото: U.S. Army
Фото: U.S. Army

Таинственное падение в закрытой зоне: что известно к этому часу

Инцидент произошел во время выполнения планового патрулирования. Американский тяжелый вертолет огневой поддержки AH-64 Apache рухнул в воду в непосредственной близости от иранских территориальных вод. Информацию об инциденте первой обнародовала газета New York Times, сославшаяся на конфиденциальные источники в оборонном ведомстве.

Позже ситуацию официально прокомментировал президент США Дональд Трамп. Общаясь с журналистами в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, глава государства подтвердил факт ЧП и сообщил, что оба члена экипажа оперативно спасены силами поисково-спасательной службы. По словам Трампа, пилоты «в порядке и не получили серьезных травм», а детальный отчет военные представят в ближайшее время.

Почему этот инцидент критичен прямо сейчас

Данная авария — не просто рядовое происшествие, а первая подтвержденная потеря вертолета класса «Апач» с момента обострения конфликта в регионе. Американская авиация действует здесь в рамках масштабной операции Project Freedom под руководством Центрального командования (CENTCOM).

Назначение этих вертолетов — патрулирование вблизи контролируемых Ираном островов, перехват дронов и прикрытие морских конвоев, блокирующих иранские порты. Инцидент случился буквально через сутки после того, как Израиль и Иран обменялись ракетными ударами, а сам Дональд Трамп публично анонсировал достижение «полной победы» и подписание нового ядерного соглашения с Тегераном в течение двух недель. Теперь расследование причин падения вертолета может напрямую сорвать эти кулуарные дипломатические переговоры.

Гордость Пентагона под прицелом: уязвимость AH-64

Военные следователи США рассматривают две основные версии произошедшего:

  1. Огневое воздействие: Вертолет мог попасть в зону действия мобильных комплексов ПВО Ирана или подвергнуться атаке с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат навигационные системы.

  2. Технический отказ: Интенсивная эксплуатация машин в условиях экстремальной жары и высокой влажности Персидского залива могла спровоцировать отказ силовой установки.

Справка: AH-64 Apache является основным противотанковым и штурмовым вертолетом США и стран НАТО. Он оснащен тяжелой броней, 30-миллиметровой автоматической пушкой и высокоточными ракетами Hellfire. Потеря такой единицы — серьезный репутационный удар по американскому ВПК, особенно если подтвердится след иранских военных.

Хроника воздушных потерь в зоне конфликта

Ормузский пролив превратился в «кладбище» для дорогостоящей авиационной техники. Потеря «Апача» дополнила список серьезных убытков CENTCOM в текущем противостоянии:

  • Беспилотники: С начала обострения Иран успешно сбил около 30 американских тяжелых разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper (суммарная стоимость потерь приближается к 1 миллиарду долларов).

  • Истребители: Ранее над заливом ПВО Ирана поразили американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, экипаж которого катапультировался и был эвакуирован в ходе сложнейшей спасательной операции.

Эксперты отмечают, что если Пентагон официально признает факт уничтожения вертолета иранской стороной, США будут вынуждены ответить демонстрацией силы, что мгновенно обрушит соглашение о прекращении огня и спровоцирует новый скачок мировых цен на нефть.

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