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09.06.2026, 17:57

Россиянин на старых «Жигулях» за 57 тысяч рублей доехал до Дубая

Новости Мира 0 309

Житель Ставропольского края Иван Кочетков совершил экстремальный одиночный автопробег, добравшись из России в Объединенные Арабские Эмираты на советской классике ВАЗ-2107. Путешествие на машине, купленной по цене подержанного айфона, заняло два месяца и едва не стоило водителю жизни в пустынях Ближнего Востока, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото из личного архива Ивана Кочеткова
Фото из личного архива Ивана Кочеткова

Сыграть на контрасте: из российской провинции в мировой центр роскоши

Идея отправиться в один из самых дорогих мегаполисов планеты на максимально дешевом и непредсказуемом автомобиле зародилась у ставропольца Ивана Кочеткова еще зимой. В качестве транспортного средства были выбраны «Жигули» (по данным из соцсетей путешественника, речь идет о модели ВАЗ-2107) стоимостью всего 57 тысяч рублей.

Главной целью амбициозного проекта было столкнуть две полярные реальности: эстетику утилитарного советского автопрома и футуристический люкс Дубая. Несмотря на скепсис окружающих, старая «семерка» выдержала многотысячный марафон, хотя без серьезных трудностей не обошлось.

Юридический лайфхак: как обойтись без Carnet de Passages

Одной из главных проблем при планировании сухопутного маршрута в ОАЭ для автопутешественников традиционно становится оформление дорогостоящей международной таможенной книжки — Carnet de Passages en Douane (CPD). Этот документ требует внесения огромного денежного залога, сопоставимого со стоимостью хорошей иномарки, гарантирующего, что турист не продаст машину за рубежом.

Для Ивана Кочеткова покупка такого автопаспорта лишила бы поездку всякого экономического смысла. Путешественник нашел законную лазейку: на границе каждого транзитного государства он тратил время и оформлял процедуру временного ввоза транспортного средства, что позволило существенно сэкономить бюджет.

Граница с Грузией и обморок в Ираке: испытания на прочность

Маршрут блогера пролегал через несколько государств Ближнего Востока, и проблемы начались на первых же километрах. Перед выездом друзья Ивана расписали кузов «Жигулей» теплыми напутствиями и пожеланиями. Однако грузинские таможенники креатив не оценили и наотрез отказались пропускать «арт-объект». В итоге Кочеткову пришлось прямо на КПП оттирать маркеры и снимать стикеры со стекол и капота.

Однако самым опасным испытанием на пути стал Ирак. Неприспособленная к экстремальным температурам отечественная машина сильно нагревалась, а физическое истощение и аномальная жара за бортом привели к тому, что в один из дней ставрополец потерял сознание прямо во время остановки на маршруте.

«Эта машина абсолютно непредсказуема. На протяжении всех двух месяцев я не выключал музыку и постоянно вслушивался в каждый шорох и стук в моторе, боясь остаться без связи и помощи посреди чужой страны», — признался Иван.

Финал на миллион: рассвет у Бурдж-Халифы

Несмотря на все прогнозы, советский седан успешно преодолел пески и горные серпантины. Своё финальное утро в масштабном трипе россиянин встретил на площади перед самым высоким небоскребом в мире — Бурдж-Халифа. Старенький ВАЗ-2107 на фоне ультрасовременных дубайских высоток моментально стал локальной достопримечательностью и объектом внимания местных блогеров.

Сейчас ставропольский путешественник восстанавливает силы в ОАЭ. Бросать экстремальное хобби он не планирует и уже разрабатывает маршрут для своего следующего автомобильного вызова.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Смешно. Вспоминаю наших автолюбителей которые в отпуск ездили своим ходом , по ГРЕЙДЕРУ, на Большую землю на своих Запорожцах, Москвичах и Жигулях. Вот это был ТРЭШ. Асфальт заканчивался на 205 км. от Шевченко, дальше разбитый грейдер до Сай Утеса. Там 17 км. счастья в виде асфальта, а дальше опять убитый грейдер. И так до Ганюшкино.
09.06.2026, 16:56
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