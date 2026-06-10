«Эффект бомбы»: 4 скрытых признака того, что аккумулятор вашего смартфона готов взорваться

Взрыв смартфона — редкая, но реальная угроза, способная нанести тяжелые травмы и уничтожить имущество. Эксперты назвали ключевые признаки критического износа аккумулятора, при которых гаджет превращается в опасную «бомбу замедленного действия», сообщает Lada.kz.

Фото: howtogeek.com

Что заставляет современные телефоны взрываться?

Вопреки распространенным мифам, процессор, экран или камера смартфона не могут стать причиной взрыва или возгорания. Единственный компонент, несущий в себе реальную угрозу — это литий-ионная (Li-ion) или литий-полимерная (Li-Pol) аккумуляторная батарея.

Как отмечает профильное издание How-To Geek, деструктивные процессы внутри источника питания начинаются задолго до ЧП. Журналист медиа Исмар Хрничевич, столкнувшийся с микровзрывом телефона у своего близкого родственника, подчеркивает: не любой сбой в работе аккумулятора приводит к пожару. Однако существует цепочка симптомов, игнорировать которые смертельно опасно.

Хронология катастрофы: главные признаки скорого взрыва

Процесс деградации батареи развивается волнообразно. Эксперты выделили основные стадии, по которым пользователь может понять, что его девайс находится в зоне риска:

1. Стремительная потеря емкости

Перед тем как окончательно выйти из строя, батарея начинает катастрофически плохо «держать» заряд. Смартфон разряжается буквально на глазах, требуя подключения к пауэрбанку несколько раз в день даже при минимальном использовании.

2. Аномальный перегрев («Тепловой разгон»)

Гаджет раскаляется до некомфортной температуры даже во время простых задач (звонки, мессенджеры) или в состоянии покоя. Это главный маркер того, что внутри запустился химический процесс саморазогрева, который и приводит к детонации.

3. «Фантомные» выключения и перезагрузки

Смартфон начинает произвольно отключаться или уходить в перезагрузку, хотя индикатор на экране показывает вполне рабочие 40–60% заряда. Это говорит о том, что изношенный аккумулятор больше не способен выдавать нужное пиковое напряжение.

4. Деформация корпуса (Вздутие)

Финальная и самая опасная стадия. Из-за выделения газов батарея увеличивается в размерах, начинает выдавливать дисплей из рамки или деформировать заднюю панель. Если вы заметили, что крышка телефона начала топорщиться — гаджет превратился в бомбу.

Самый очевидный и опасный симптом. Из-за внутренних химических аномалий и разрушения слоев сепаратора внутри батареи начинают активно выделяться газы. Аккумулятор раздувается, в результате чего:

Экран смартфона начинает «плыть» или на нем появляются белесые пятна;

Задняя крышка отходит от корпуса, обнажая внутренности;

Появляется характерный, едва уловимый сладковатый или химический запах (свидетельство разгерметизации оболочки).

Что делать, если телефон УЖЕ вздулся? Категорически запрещено ставить его на зарядку. Подача тока на поврежденные ячейки мгновенно спровоцирует короткое замыкание.

Не пытайтесь самостоятельно проткнуть батарею иглой или ножом, чтобы «выпустить воздух». Контакт лития с кислородом приводит к мгновенной химической реакции с выделением пламени температурой выше 1000 °C, которое невозможно потушить обычной водой.

Безопасный алгоритм: Выключите устройство, положите его в сухую стеклянную или металлическую емкость (подальше от штор и деревянной мебели) и как можно скорее отнесите в специализированный сервисный центр на утилизацию.

Как минимизировать риски в быту: