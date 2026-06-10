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09.06.2026, 19:09

«Эффект бомбы»: 4 скрытых признака того, что аккумулятор вашего смартфона готов взорваться

Новости Мира 0 237

Взрыв смартфона — редкая, но реальная угроза, способная нанести тяжелые травмы и уничтожить имущество. Эксперты назвали ключевые признаки критического износа аккумулятора, при которых гаджет превращается в опасную «бомбу замедленного действия», сообщает Lada.kz. 

Фото: howtogeek.com
Фото: howtogeek.com

Что заставляет современные телефоны взрываться?

Вопреки распространенным мифам, процессор, экран или камера смартфона не могут стать причиной взрыва или возгорания. Единственный компонент, несущий в себе реальную угрозу — это литий-ионная (Li-ion) или литий-полимерная (Li-Pol) аккумуляторная батарея.

Как отмечает профильное издание How-To Geek, деструктивные процессы внутри источника питания начинаются задолго до ЧП. Журналист медиа Исмар Хрничевич, столкнувшийся с микровзрывом телефона у своего близкого родственника, подчеркивает: не любой сбой в работе аккумулятора приводит к пожару. Однако существует цепочка симптомов, игнорировать которые смертельно опасно.

Хронология катастрофы: главные признаки скорого взрыва

Процесс деградации батареи развивается волнообразно. Эксперты выделили основные стадии, по которым пользователь может понять, что его девайс находится в зоне риска:

1. Стремительная потеря емкости

Перед тем как окончательно выйти из строя, батарея начинает катастрофически плохо «держать» заряд. Смартфон разряжается буквально на глазах, требуя подключения к пауэрбанку несколько раз в день даже при минимальном использовании.

2. Аномальный перегрев («Тепловой разгон»)

Гаджет раскаляется до некомфортной температуры даже во время простых задач (звонки, мессенджеры) или в состоянии покоя. Это главный маркер того, что внутри запустился химический процесс саморазогрева, который и приводит к детонации.

3. «Фантомные» выключения и перезагрузки

Смартфон начинает произвольно отключаться или уходить в перезагрузку, хотя индикатор на экране показывает вполне рабочие 40–60% заряда. Это говорит о том, что изношенный аккумулятор больше не способен выдавать нужное пиковое напряжение.

4. Деформация корпуса (Вздутие)

Финальная и самая опасная стадия. Из-за выделения газов батарея увеличивается в размерах, начинает выдавливать дисплей из рамки или деформировать заднюю панель. Если вы заметили, что крышка телефона начала топорщиться — гаджет превратился в бомбу.

Самый очевидный и опасный симптом. Из-за внутренних химических аномалий и разрушения слоев сепаратора внутри батареи начинают активно выделяться газы. Аккумулятор раздувается, в результате чего:

  • Экран смартфона начинает «плыть» или на нем появляются белесые пятна;

  • Задняя крышка отходит от корпуса, обнажая внутренности;

  • Появляется характерный, едва уловимый сладковатый или химический запах (свидетельство разгерметизации оболочки).

Что делать, если телефон УЖЕ вздулся?

  • Категорически запрещено ставить его на зарядку. Подача тока на поврежденные ячейки мгновенно спровоцирует короткое замыкание.

  • Не пытайтесь самостоятельно проткнуть батарею иглой или ножом, чтобы «выпустить воздух». Контакт лития с кислородом приводит к мгновенной химической реакции с выделением пламени температурой выше 1000 °C, которое невозможно потушить обычной водой.

  • Безопасный алгоритм: Выключите устройство, положите его в сухую стеклянную или металлическую емкость (подальше от штор и деревянной мебели) и как можно скорее отнесите в специализированный сервисный центр на утилизацию.

Как минимизировать риски в быту:

  1. Откажитесь от дешевых аналогов: 90% случаев самовозгорания происходят из-за использования неоригинальных кабелей и блоков зарядки без встроенных контроллеров защиты от перенапряжения.

  2. Не играйте на зарядке: «Тяжелые» мобильные игры при подключенном кабеле создают двойной тепловой контур (греется и процессор, и батарея), что приближает тепловой разгон.

  3. Берегите от солнца: Оставленный под лобовым стеклом автомобиля смартфон летом нагревается до критических $+70^circtext{C}$ всего за 15–20 минут.

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