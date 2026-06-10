Черная метка от WhatsApp: мессенджер объявил дату отключения на миллионах iPhone

Разработчики WhatsApp начали массово предупреждать пользователей о скором изменении системных требований, из-за которого приложение перестанет запускаться на ряде устройств. Ограничения вступят в силу осенью 2026 года и затронут как обычную, так и бизнес-версию мессенджера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo .

Фото: playground.ru

Команда популярного мессенджера WhatsApp обновила график планового отключения устаревших операционных систем. Согласно данным профильного портала WABetaInfo, пользователям начали приходить системные уведомления с рекомендацией обновить программное обеспечение.

Официальный дедлайн установлен на 30 ноября 2026 года. После этой даты минимальным требованием для работы приложения станет операционная система iOS 15.5 (а также аналогичная версия iPadOS для планшетов). Если на устройстве будут установлены сборки от iOS 15.0 до iOS 15.4 включительно, доступ к чатам заблокируется.

Кого коснутся ограничения и нужно ли покупать новый телефон?

Главная хорошая новость для владельцев техники Apple — бежать в магазин за новым смартфоном не придется. Ограничение не привязано к «железу». Версия iOS 15.5 — это минорный, технический апдейт. Любой iPhone, на котором сейчас физически запускается базовая iOS 15, имеет техническую возможность обновиться до версии 15.5 и выше.

В зоне риска находятся пользователи, которые намеренно или случайно отключили автоматические обновления на относительно старых моделях. Проблема актуальна для владельцев следующих смартфонов (если они «застряли» на ранних версиях iOS 15):

iPhone 6s и iPhone 6s Plus;

iPhone SE (1-го поколения, 2016);

iPhone 7 и iPhone 7 Plus;

Более новые модели (вплоть до iPhone 13), владельцы которых по личным причинам долго не обновляли ОС.

Важно отметить, что новые правила коснутся не только стандартного приложения WhatsApp Messenger, но и WhatsApp Business. Оба сервиса работают на одном исходном коде, поэтому их требования к безопасности и архитектуре операционных систем идентичны.

Зачем WhatsApp постоянно усложняет правила?

Многие пользователи воспринимают подобные апдейты негативно, однако эксперты называют этот шаг вынужденной мерой. Причин для отказа от старых прошивок несколько:

Безопасность данных. Сквозное шифрование (end-to-end), на котором строится конфиденциальность в WhatsApp, требует современных протоколов защиты, отсутствующих в старых версиях ОС. Интеграция новых функций. Разработчики активно внедряют продвинутые инструменты (например, мультиаккаунты, нейросети, каналы). Их создание опирается на новые API (инструменты разработки), которые Apple добавляет только в свежие версии систем. Оптимизация. Поддержка старых платформ требует от инженеров устранения специфических багов, которые не встречаются на современных смартфонах. Отказ от них позволяет сосредоточить ресурсы на улучшении стабильности приложения для абсолютного большинства аудитории.

Примечание для пользователей Android: владельцам этой ОС также стоит приготовиться. Немногим ранее, с 8 сентября 2026 года, WhatsApp прекратит работу на гаджетах с Android ниже версии 6.0 (Marshmallow).

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