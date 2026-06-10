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10.06.2026, 06:29

Ученые назвали единственное средство, которое реально спасает от комаров

Новости Мира 0 600

Международная группа исследователей установила, что наиболее эффективной защитой от комаров являются фумигаторы-испарители, тогда как многие популярные средства показали значительно более скромные результаты, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Исследование провели в условиях высокой активности комаров

Ученые из Тюменского государственного университета совместно с зарубежными коллегами изучили эффективность различных средств защиты от комаров. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Frontiers in Insect Science.

Испытания проходили в регионах с большим количеством кровососущих насекомых — в саванне на берегу реки Нигер, а также в пригороде столицы Мали Бамако. Такие условия позволили максимально объективно оценить работу популярных средств защиты.

По словам директора Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Романа Яковлева, исследователи сравнили несколько распространенных способов борьбы с комарами и определили наиболее эффективный из них.

Фумигаторы оказались лидерами по эффективности

Лучшие результаты продемонстрировали электрические фумигаторы-испарители. Ученые объясняют их эффективность действием летучих пиретроидов — веществ, которые воздействуют на нервную систему насекомых.

После попадания в окружающее пространство активные компоненты блокируют передачу нервных импульсов у комаров, что приводит к их параличу и неспособности атаковать человека.

Во время эксперимента специалисты также заметили, что работающие электронные нагреватели создают вокруг себя своеобразную защитную зону или «невидимый купол», значительно снижающий активность насекомых поблизости.

Какие средства показали слабый результат

Значительно хуже проявили себя дымовые спирали, которые многие используют на дачах и во время отдыха на природе. Несмотря на определенный отпугивающий эффект, их эффективность оказалась заметно ниже по сравнению с современными фумигаторами.

Не оправдали ожиданий и ультразвуковые отпугиватели. Популярные устройства, которые часто рекламируются как безопасная альтернатива химическим средствам, практически не продемонстрировали заметного воздействия на комаров.

Также исследователи пришли к выводу, что ароматические свечи с цитрусовыми запахами не способны обеспечить надежную защиту от насекомых.

Почему борьба с комарами остается важной задачей

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, комары считаются одними из самых опасных для человека животных в мире. Именно они являются переносчиками малярии, лихорадки денге, вируса Зика, желтой лихорадки и ряда других инфекционных заболеваний.

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с болезнями, распространяемыми через укусы комаров, поэтому поиск эффективных способов защиты остается одной из актуальных задач для ученых во многих странах.

Как дополнительно защититься от укусов

Специалисты напоминают, что максимальную защиту обеспечивает комплексный подход. Помимо использования фумигаторов рекомендуется:

  • устанавливать москитные сетки на окна и двери;
  • избегать скопления стоячей воды возле жилья;
  • носить одежду с длинными рукавами в вечернее время;
  • применять репелленты на открытых участках кожи;
  • использовать защитные средства во время отдыха на природе.

Исследование показывает, что среди бытовых средств именно электрические фумигаторы сегодня остаются наиболее надежным способом защиты от назойливых насекомых и снижения риска укусов.

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