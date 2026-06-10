Нидерланды запустили первую в мире ферму мяса без убоя животных — как это работает

В голландской провинции Южная Голландия официально начала работу первая в мире экспериментальная ферма, где натуральное мясо выращивается в высокотехнологичных биореакторах из единичных клеток живых животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на KP.RU .

Фото: life.ru

Революция в обход традиционных пастбищ

Проект представляет собой принципиально новую модель агропромышленного комплекса. Вместо привычных хлевов и загонов на объекте развернуты биоинженерные системы объемом от 20 до 200 литров. В этих резервуарах из крошечного клеточного образца (биопсии) формируется полноценная мышечная ткань. Ключевая задача текущего этапа — протестировать масштабируемость клеточного земледелия в условиях реального фермерского хозяйства, рассчитать точную себестоимость килограмма готовой продукции и оптимизировать энергозатраты.

Создатели стартапа заявляют, что полученный продукт по своей молекулярной структуре, текстуре, вкусовым качествам и аромату является абсолютным аналогом традиционного мяса. Более того, биоинженерия открывает революционные возможности для диетологии: регулируя концентрацию аминокислот, полезных жиров (например, Омега-3) и белков непосредственно в процессе роста ткани, ученые могут программировать мясо с заранее заданными терапевтическими свойствами.

От послевоенной мечты к коммерческой реальности

Концепция, легшая в основу проекта, уходит корнями в середину XX века. Ее автором стал выдающийся голландский исследователь Виллем ван Элен. Пережив ужасы голода во время Второй мировой войны, он посвятил жизнь поиску альтернативных и гуманных способов получения белка. Ван Элен запатентовал базовую технологию выращивания тканей, однако колоссальная стоимость оборудования и несовершенство биотехнологий тех лет заморозили проект. Сегодня дело исследователя возглавляет его дочь, Ира ван Элен, сумевшая привлечь венчурный капитал и довести отцовскую идею до стадии промышленного пилотирования.

Согласно дорожной карте, полноценный запуск и выход биофермы на проектную мощность запланированы на 2028 год. В текущем году на базе площадки также начнет функционировать крупный интерактивный научно-образовательный центр. Он задуман как междисциплинарное пространство, где фермеры, проходящие переквалификацию, студенты аграрных вузов, инвесторы и регуляторы смогут лично наблюдать за циклами клеточного деления.

Законодательный барьер: когда продукт попадет на полки магазинов?

Несмотря на технологический триумф, авторам инициативы предстоит преодолеть жесткое регуляторное сопротивление. На сегодняшний день коммерческая продажа и употребление культивируемого мяса в Европейском Союзе остаются под строгим запретом. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) классифицирует его как «новое пищевое руководство» (Novel Foods) и требует многолетних комплексных клинических исследований.

Тем не менее, запуск пилотной фермы именно сейчас — это стратегический шаг на опережение. Пока ЕС затягивает бюрократические процедуры, такие страны, как Сингапур, США и Израиль, уже сертифицировали продажу аналогичных продуктов. Голландские производители рассчитывают, что создание прозрачной демонстрационной фермы поможет ускорить лоббирование и адаптацию законодательства Евросоюза, открыв для новой индустрии многомиллиардный рынок сбыта.