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10.06.2026, 08:52

Швеция навсегда закрыла двери для постоянного ВНЖ беженцам

Новости Мира 0 478

Шведский парламент (Риксдаг) окончательно утвердил радикальную реформу миграционного законодательства, которая полностью отменяет выдачу постоянного вида на жительство (ПМЖ) для лиц, ищущих убежища, и членов их семей. С 12 июля 2026 года гуманитарная миграция в королевство переводится исключительно на краткосрочную основу, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: lnu.se
Фото: lnu.se

Конец эпохи «открытых дверей»: суть решения Риксдага

Законодательная инициатива правительства получила полную поддержку парламентского большинства. Согласно принятым поправкам, беженцы, лица, нуждающиеся в альтернативной защите, а также их родственники больше не смогут претендовать на бессрочный статус резидента в Швеции.

Вместо постоянных документов заявителям будут выдаваться строго временные разрешения на проживание. Новые правила вступят в юридическую силу 12 июля 2026 года. Официально декларируемая цель Стокгольма — форсировать интеграцию уже находящихся в стране иностранцев, победить социальную изоляцию в мигрантских гетто и радикально снизить привлекательность Швеции для новых волн переселенцев.

Скрытый контекст: «Соглашение Тидё» и закручивание гаек

Данный шаг не является изолированным решением — это кульминация так называемого «Соглашения Тидё» (Tidöavtalet), заключенного правящей коалицией и правой партией «Шведские демократы». Нынешние реформы последовательно превращают Швецию из некогда самой либеральной страны Европы в государство с одними из самых жестких миграционных стандартов в ЕС.

Важная деталь: Буквально за несколько дней до этого исторического голосования, 6 июня 2026 года, в Швеции вступили в силу другие жесткие правила — правила получения гражданства. Теперь от соискателей шведского паспорта требуют не только более длительного срока проживания, но и обязательного знания языка, основ истории общества, а также подтверждения финансовой самодостаточности (умения содержать себя без пособий).

Комплексный план властей очевиден: легальный статус в стране теперь нужно непрерывно доказывать, а путь к паспорту стал максимально тернистым. Более того, в правительственных кругах Швеции продолжается дискуссия о возможности ретроактивного (обратного) пересмотра и аннулирования уже выданных ранее постоянных ВНЖ для определенных категорий мигрантов.

Каковы последствия для мигрантов и их семей?

Долгое время Швеция практиковала автоматическую выдачу постоянного ВНЖ тем, чьи заявки на убежище одобрялись. Это позволяло людям быстро ассимилироваться, перевозить семьи и планировать будущее.

С июля 2026 года ситуация кардинально меняется:

  • Временный статус как норма: Любое разрешение по гуманитарным соображениям станет временным. Если ситуация на родине беженца улучшится, его статус продлен не будет, и ему придется покинуть Швецию.

  • Удар по воссоединению семей: Родственники соискателей убежища попадают под жесткие ограничения. Перевезти семью в Швецию станет возможно только при наличии стабильного дохода, достаточного для содержания всех иждивенцев без привлечения социальных выплат.

  • Профессиональный ценз: С июня 2026 года Стокгольм также поднял планку для трудовых мигрантов — минимальная зарплата для получения рабочей визы теперь должна составлять не менее 90% от медианного заработка по стране (около 33 390 шведских крон). Таким образом, путь через «смену трека» (переход со статуса беженца на рабочую визу в низкоквалифицированных сферах) фактически заблокирован.

По оценкам местных правозащитных организаций, реформа затронет десятки тысяч человек и может усилить юридическую нестабильность среди уязвимых слоев населения. Однако правительство непреклонно: Швеция больше не намерена брать на себя избыточную миграционную нагрузку в ущерб собственной национальной безопасности и экономике.

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