Швеция навсегда закрыла двери для постоянного ВНЖ беженцам

Шведский парламент (Риксдаг) окончательно утвердил радикальную реформу миграционного законодательства, которая полностью отменяет выдачу постоянного вида на жительство (ПМЖ) для лиц, ищущих убежища, и членов их семей. С 12 июля 2026 года гуманитарная миграция в королевство переводится исключительно на краткосрочную основу, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Законодательная инициатива правительства получила полную поддержку парламентского большинства. Согласно принятым поправкам, беженцы, лица, нуждающиеся в альтернативной защите, а также их родственники больше не смогут претендовать на бессрочный статус резидента в Швеции.
Вместо постоянных документов заявителям будут выдаваться строго временные разрешения на проживание. Новые правила вступят в юридическую силу 12 июля 2026 года. Официально декларируемая цель Стокгольма — форсировать интеграцию уже находящихся в стране иностранцев, победить социальную изоляцию в мигрантских гетто и радикально снизить привлекательность Швеции для новых волн переселенцев.
Данный шаг не является изолированным решением — это кульминация так называемого «Соглашения Тидё» (Tidöavtalet), заключенного правящей коалицией и правой партией «Шведские демократы». Нынешние реформы последовательно превращают Швецию из некогда самой либеральной страны Европы в государство с одними из самых жестких миграционных стандартов в ЕС.
Важная деталь: Буквально за несколько дней до этого исторического голосования, 6 июня 2026 года, в Швеции вступили в силу другие жесткие правила — правила получения гражданства. Теперь от соискателей шведского паспорта требуют не только более длительного срока проживания, но и обязательного знания языка, основ истории общества, а также подтверждения финансовой самодостаточности (умения содержать себя без пособий).
Комплексный план властей очевиден: легальный статус в стране теперь нужно непрерывно доказывать, а путь к паспорту стал максимально тернистым. Более того, в правительственных кругах Швеции продолжается дискуссия о возможности ретроактивного (обратного) пересмотра и аннулирования уже выданных ранее постоянных ВНЖ для определенных категорий мигрантов.
Долгое время Швеция практиковала автоматическую выдачу постоянного ВНЖ тем, чьи заявки на убежище одобрялись. Это позволяло людям быстро ассимилироваться, перевозить семьи и планировать будущее.
С июля 2026 года ситуация кардинально меняется:
Временный статус как норма: Любое разрешение по гуманитарным соображениям станет временным. Если ситуация на родине беженца улучшится, его статус продлен не будет, и ему придется покинуть Швецию.
Удар по воссоединению семей: Родственники соискателей убежища попадают под жесткие ограничения. Перевезти семью в Швецию станет возможно только при наличии стабильного дохода, достаточного для содержания всех иждивенцев без привлечения социальных выплат.
Профессиональный ценз: С июня 2026 года Стокгольм также поднял планку для трудовых мигрантов — минимальная зарплата для получения рабочей визы теперь должна составлять не менее 90% от медианного заработка по стране (около 33 390 шведских крон). Таким образом, путь через «смену трека» (переход со статуса беженца на рабочую визу в низкоквалифицированных сферах) фактически заблокирован.
По оценкам местных правозащитных организаций, реформа затронет десятки тысяч человек и может усилить юридическую нестабильность среди уязвимых слоев населения. Однако правительство непреклонно: Швеция больше не намерена брать на себя избыточную миграционную нагрузку в ущерб собственной национальной безопасности и экономике.
Комментарии0 комментарий(ев)