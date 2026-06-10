Змея «сдала» полицейским двух наркоманов

Курьезный инцидент в Германии закончился задержанием двух мужчин. Местная полиция, приехавшая по вызову на спасение рептилии, неожиданно наткнулась на подпольную точку употребления запрещенных веществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kronen Zeitung .

Фото: shedevrum.ai

Операция «Рептилия»: почему полиция ждала пожарных

История началась в одном из гаражных комплексов ФРГ. Владельцы боксов обнаружили крупную змею и, испугавшись за её и свою безопасность, вызвали экстренные службы. Прибывший на место патруль не стал самостоятельно ловить пресмыкающееся.

Согласно немецким должностным инструкциям, полицейские не имеют права и навыков для отлова диких или экзотических животных. В таких ситуациях в Германии всегда привлекается специальная служба пожарной охраны (Feuerwehr), у которой есть необходимое оборудование и серпентологические боксы.

Именно во время вынужденного ожидания коллег-пожарных стражи порядка почувствовали резкий и специфический запах каннабиса, который доносился из глубины гаражного массива.

Задержание по запаху: что нашли у правонарушителей

Полицейские пошли на запах и примерно в ста метрах от змеи обнаружили двух местных жителей (одному из них 27 лет). Мужчины устроили «вечеринку» прямо под открытым небом. Застигнутые врасплох нарушители не стали отпираться и добровольно выдали патрульным сверток с пятью граммами марихуаны, заявив, что приобрели её исключительно для собственного потребления.

После составления протокола и фиксации личных данных приятелей отпустили. Саму же виновницу переполоха — змею — пожарные благополучно извлекли из конструкций гаража и транспортировали в ближайший природный заповедник. По оценкам специалистов, это был обыкновенный уж, который искал укрытие от жары или грызунов.

Почему 5 граммов марихуаны стали проблемой в Германии?

Многие читатели могут удивиться, почему полиция вообще задержала мужчин, ведь 1 апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон о частичной легализации каннабиса. Согласно новым правилам, совершеннолетним гражданам разрешено иметь при себе до 25 граммов этого вещества для личного использования.

Однако в данном случае мужчины совершили сразу несколько грубых ошибок, которые привели к юридическим последствиям:

Зона запрета (Konsumverbotszonen): Немецкий закон строго запрещает употребление каннабиса в общественных местах вблизи детей, на спортивных объектах, а также в пешеходных зонах с 7:00 до 20:00. Гаражный кооператив может трактоваться как общественная зона с ограниченным доступом. Происхождение вещества: Закон разрешает выращивать каннабис дома (до 3 кустов) или получать его через специальные некоммерческие клубы (Cannabis Social Clubs). Покупка «с рук» на улице (а мужчины признались, что купили её) до сих пор остается нелегальной и квалифицируется как соучастие в незаконном обороте наркотиков.

Теперь задержанным грозит как минимум административный штраф, а сама история вошла в сводки как один из самых нелепых примеров работы «живой сигнализации».