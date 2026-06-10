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10.06.2026, 12:27

FIFA придумала, как продавать болельщикам воздух за 79 долларов на ЧМ-2026

Новости Мира 0 452

Международная федерация футбола (FIFA) официально подтвердила запуск новой интерактивной услуги под названием «Суперприветствие» (Super Shoutout). Во время грядущего Чемпионата мира по футболу 2026 года, который совместно принимают США, Мексика и Канада, болельщики смогут увидеть свои имена на гигантских медиаэкранах стадионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inkorr.

Фото: inkorr
Фото: inkorr

Услуга будет доступна на всех 16 аренах турнира и охватит 72 матча группового этапа. Правда, за минутную «минуту славы» придется выложить 79 долларов. Имена и короткие послания фанатов будут транслироваться строго во время предматчевой разминки команд. При этом федерация ввела жесткую цензуру: текст ограничен всего 30 символами, а использование любых эмодзи (смайликов) находится под строгим запретом.

Почему FIFA идет на этот шаг?

Официально FIFA позиционирует «Суперприветствие» как инновационный инструмент для повышения вовлеченности аудитории и создания уникального пользовательского опыта. Однако спортивные аналитики видят в этом прагматичный экономический расчет.

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории — количество участников расширено до 48 сборных. Соответственно, операционные расходы на логистику между тремя огромными странами (США, Канада, Мексика) выросли в разы. FIFA стремится диверсифицировать доходы за счет так называемого «микродонатного» сегмента, тестируя модели монетизации, привычные для киберспорта и стриминговых платформ (где зрители платят за вывод сообщений на экран). Если услугой воспользуется хотя бы 500 человек на каждом матче группового этапа, федерация получит около 3 миллионов долларов чистой прибыли буквально «из воздуха».

«Абсолютная жадность»: реакция футбольного сообщества

Несмотря на маркетинговые обещания «стать частью истории», футбольные фанаты в социальных сетях встретили инициативу шквалом критики. Проект Super Shoutout уже называют «символом коммерциализации современного футбола».

Пользователи отмечают, что организация, которая зарабатывает миллиарды долларов на продаже телевизионных прав, премиальном спонсорстве и билетах (цены на которые в США бьют все исторические рекорды), пытается монетизировать даже базовые эмоции преданных фанатов. В соцсетях иронизируют, что следующим шагом FIFA сделает платным выход в туалет на стадионе или введет тариф за просмотр повторов голов.

Что нужно знать о ЧМ-2026: главные цифры

  • Сроки проведения: турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

  • Масштаб: 48 команд вместо привычных 32, что увеличит общую нагрузку на инфраструктуру.

  • Локации: Матч открытия примет легендарный стадион «Ацтека» в Мехико, а финальная битва за золото развернется на суперсовременной арене MetLife Stadium в Нью-Джерси (США).

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