Членство с кляпом во рту: Украину и Молдавию хотят взять в ЕС без права голоса

Евросоюз планирует радикально изменить правила приема новых членов, чтобы обезопасить себя от «внутреннего саботажа». Пятерка стран-основательниц объединения требует лишить будущих участников, включая Украину и Молдавию, права голоса на переходный период, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters .

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«Призрак Орбана»: почему ядро ЕС испугалось новых союзников

Инициаторами жестких ограничений выступили локомотивы европейской интеграции: Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Как сообщает агентство Reuters, эти страны подготовили совместный документ, который предлагает кардинально переписать условия вступления в ЕС для Украины, Молдавии, Албании и Черногории.

Главная причина такой осторожности — «синдром Венгрии». На протяжении последних лет Брюссель регулярно сталкивался с жестким сопротивлением со стороны Будапешта. Финансовая и военная помощь Киеву, антироссийские санкции и внутренние реформы ЕС неоднократно блокировались из-за позиции венгерского руководства. Опасаясь, что с приходом новых восточноевропейских и балканских государств ЕС станет окончательно неуправляемым, «старая Европа» решила сыграть на опережение.

Суть ограничений: членство «второго сорта»?

Пятерка стран предлагает внедрить в договоры о членстве беспрецедентные защитные механизмы:

Временное лишение права вето: Новые страны не смогут блокировать решения ЕС в сферах, где требуется абсолютное единогласие (внешняя политика, санкции, бюджет).

Тотальный мониторинг: За кандидатами зафиксируют жесткий контроль в сфере верховенства права, независимости судов и свободы СМИ.

Механизм отката: Если новая страна-член начнет дрейф в сторону авторитаризма, против нее мгновенно будут вводиться санкции без долгих бюрократических проволочек.

Цитата из совместного документа пяти стран: «ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие».

Почему Брюссель идет на крайние меры? Сегодня в ЕС действует так называемая

Кроме того, расширение ЕС на восток несет колоссальные финансовые риски. В случае вступления Украины и Молдавии по старым правилам, они автоматически станут крупнейшими реципиентами европейских дотаций (особенно в аграрном секторе). Это превратит нынешних чистых получателей помощи (например, Польшу или Литву) в доноров, обязанных платить в бюджет ЕС больше, чем они получают. Ограничение права голоса — это еще и способ «старой Европы» сохранить контроль над распределением многомиллиардных бюджетов.

Что это значит для Украины и Молдавии?

Для Киева и Кишинева данные требования — тревожный сигнал. С одной стороны, ЕС подтверждает готовность к расширению, с другой — дает понять, что статус новых членов будет урезанным.

Фактически, странам предлагают пройти через долгий «испытательный срок», в течение которого они будут обязаны выполнять все директивы Брюсселя и открывать свои рынки, но не смогут влиять на глобальную политику Евросоюза. Насколько такой формат устроит руководство стран-кандидатов — покажет предстоящая дискуссия внутри самого ЕС, которая обещает быть крайне острой.