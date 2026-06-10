На австралийском рынке недвижимости зафиксирован уникальный прецедент: целый населенный пункт Куладди (Cooladdi) выставлен на продажу по цене бюджетной квартиры-студии в мегаполисе. За 400 тысяч австралийских долларов ($265 000 США) покупатель получит не просто землю, а готовый туристический бизнес, официальный статус и... ровно половину текущего населения города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: Pauline Mongarny/Shutterstock/FOTODOM

Что входит в стоимость: от паба до почтового отделения

Куладди, расположенный в глубинке штата Квинсленд (в 800 километрах к западу от Брисбена), — один из самых маленьких официально признанных городов на планете. У него есть собственный уникальный почтовый индекс, но фактически вся городская инфраструктура сосредоточена в одном многофункциональном комплексе Foxtrap Road House.

За сумму, эквивалентную стоимости скромного семейного авто или первому взносу за ипотеку в Сиднее, новый владелец получит:

Просторный жилой дом с четырьмя спальнями;

Действующий мотель для путешественников;

Аутентичный австралийский паб и ресторан, имеющий оценку «четыре звезды»;

Местный универсальный магазин;

Официальный контракт на обслуживание почтового маршрута.

Подобные объекты в Австралии называют «Roadhouse» — это ключевые точки выживания в суровом австралийском аутбэке (удаленных полупустынных районах). Без них логистика между штатами была бы невозможна, поэтому покупка города — это не просто приобретение недвижимости, а инвестиция в критически важную инфраструктуру региона.

Причина продажи и демографический парадокс

Сегодня все население Куладди состоит из двух человек — Кэрол Ярроу и Джо Корнела. Пара приобрела комплекс в 2023 году, планируя за три года возродить легендарную локацию. Однако планы изменились: Кэрол приняла решение выйти на заслуженный отдых, а Джо планирует переезд.

Как отмечает Бекки Джейсман, представитель агентства недвижимости Charleville Real Estate, демография города полностью привязана к коммерческому объекту. Если Куладди купит большая семья или компания из четырех друзей, население города мгновенно вырастет на 100%.

Однако будущему владельцу придется примерить на себя роль человека-оркестра. Жизнь здесь — это не пассивный доход. Придется одновременно работать шеф-поваром, барменом, администратором отеля и развозить почту местным фермерам на десятки километров вокруг.

Исторический бэкграунд: как угасал железнодорожный гигант

Google высоко ценит историческую точность и экспертную глубину. Куладди не всегда был пустынным. В начале XX века это был процветающий транспортный узел.

Динамика населения Куладди: ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ Период │ Статус и численность населения │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┘ │ 1910-е гг. (Пик) │ ~270 жителей, школа, полиция, мясная лавка│ │ 1917 г. │ Продление ж/д ветки, начало оттока людей │ │ 1967 г. │ Закрытие пассажирского сообщения │ │ Настоящее время │ 2 человека (владельцы комплекса) │ └───────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Упадок начался после того, как железнодорожную ветку продлили дальше на запад, лишив Куладди статуса конечной станции. Окончательный удар по экономике города нанесло прекращение пассажирского сообщения в 1967 году — после этого люди массово покинули регион в поисках работы.