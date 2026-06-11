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10.06.2026, 19:13

Ушла эпоха: не стало легендарной актрисы Людмилы Чурсиной

Новости Мира 0 515

На 85-м году жизни скончалась великая советская и российская актриса, Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Последний год звезда экрана и сцены мужественно боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Официальное заявление о трагедии распространила пресс-служба Центрального академического театра Российской армии, в котором актриса служила более 40 лет. Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни, не дожив ровно месяц до своего 85-летнего юбилея, к которому в театре уже готовили масштабную праздничную программу.

Тайна рождения в медсанбате и случайный выбор профессии

Официальные справочники долгое время указывали местом рождения Людмилы Чурсиной Сталинабад (ныне Душанбе). Однако сама актриса позже раскрыла удивительный факт: она родилась в разгар войны, в июле 1941 года, в медсанбате под Псковом, во время бомбежки. Лишь на следующий день её матери удалось эвакуироваться в Таджикистан, где девочку и зарегистрировали.

В юности будущая звезда советского кинематографа даже не думала об актерстве. Обладая сильным характером, она мечтала строить самолеты или управлять кораблями. Приехав в Москву поступать в авиационный институт, Чурсина ради шутки, «за компанию» с подругой, подала документы в Театральное училище имени Щукина — и неожиданно для себя была зачислена.

Отказ Голливуду и статус самой молодой «Народной»

Дебют Людмилы Чурсиной в кино состоялся еще в студенческие годы в культовой ленте «Когда деревья были большими» (1961). Настоящую славу и народную любовь ей принесли глубокие, драматические роли сильных женщин с непростой судьбой:

  • Дарья в «Донской повести» (1964)

  • Анфиса Козырева в экранизации «Угрюм-реки» (1968)

  • Оксана в многосерийном хит-детективе «Адъютант его превосходительства» (1969)

Мало кто знает, что после оглушительного успеха фильма «Журавушка» (1968) на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где Чурсина получила Гран-при из рук Одри Хепберн, актрису заметили в США. Ей предложили долгосрочный контракт в Голливуде и роль в трех американских картинах. Однако советское руководство (Госкино) заставило актрису отказаться, сославшись на то, что «советская женщина не может сниматься в капиталистических капстранах».

Несмотря на это, на родине её признание было абсолютным. В 1981 году Людмила Чурсина получила звание Народной артистки СССР, став одной из самых молодых актрис в истории, удостоенных этого высочайшего статуса (ей было всего 40 лет).

Главные роли Людмилы Чурсиной в кино (Избранное)

Год Фильм Роль
1961 Когда деревья были большими Зоя
1964 Донская повесть Дарья
1968 Угрюм-река Анфиса Козырева
1968 Журавушка Марфа Лунина
1969 Адъютант его превосходительства Оксана
1973 Приваловские миллионы Зоя Васиьевна Мухина
 

Верность театру до последнего вздоха

С 1984 года и до конца своих дней Людмила Алексеевна оставалась верна Центральному академическому театру Российской армии (ЦАТРА). На этой сцене она сыграла десятки выдающихся ролей — от Настасьи Филипповны в «Идиоте» до императрицы Марии Федоровны в постановке «Павел I».

Коллеги по сцене вспоминают ее как человека невероятного достоинства, редкой красоты и стального характера. О дате, времени и месте прощания с легендой отечественного искусства администрация театра объявит дополнительно.

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