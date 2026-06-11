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11.06.2026, 07:11

Какой напиток возвращает мозг к жизни после бессонной ночи

Новости Мира 0 364

Регулярное употребление зеленого чая не только мягко бодрит при дефиците сна, но и защищает сердечно-сосудистую систему от катастроф, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Зеленый чай способен эффективно заменить привычный утренний кофе или синтетические энергетики, помогая организму справиться с последствиями недосыпа. Как сообщил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артем Синицын, этот напиток действует на нервную систему гораздо мягче, обеспечивая пролонгированный эффект и принося долгосрочную пользу здоровью.

Секрет «спокойной бодрости»: как это работает?

Главное преимущество зеленого чая перед кофе заключается в уникальном синергетическом эффекте двух его компонентов — кофеина и аминокислоты L-теанина.

«Сочетание L-теанина и кофеина создает эффект так называемой "спокойной бодрости". Это позволяет удерживать фокус на сложных задачах гораздо эффективнее и дольше, чем после употребления агрессивных энергетиков», — объясняет Артем Синицын.

Уникальный факт: В отличие от чистого кофеина, который вызывает резкий скачок кортизола и последующий «спад» энергии, L-теанин стимулирует выработку альфа-волн в головном мозге. Это состояние сопоставимо с глубокой медитацией: человек остается максимально собранным, но при этом не испытывает чувства тревоги, тремора рук и учащенного сердцебиения.

Долгосрочная защита мозга и сосудов

По словам невролога, регулярное присутствие зеленого чая в рационе оказывает мощный терапевтический эффект в долгосрочной перспективе:

  • Стимуляция метаболизма: напиток помогает организму эффективнее расщеплять жиры и регулировать уровень сахара в крови.

  • Защита от старения: благодаря высокой концентрации антиоксидантов (катехинов), чай защищает клетки мозга от окислительного стресса, сохраняя когнитивные функции в преклонном возрасте.

  • Здоровье сердца: компоненты напитка улучшают липидный профиль (снижают уровень «плохого» холестерина) и возвращают эластичность артериям, что существенно снижает риски развития инфарктов и инсультов.

Бонус против аллергии: скрытые свойства матча

Интересное открытие ранее сделали ученые, изучавшие свойства японского порошкового чая матча (разновидность зеленого чая). Выяснилось, что этот напиток способен облегчать симптомы аллергического ринита, в частности — приступы чихания.

Уникальность механизма в том, что компоненты матча блокируют не иммунные рецепторы (как обычные антигистаминные препараты), а воздействуют непосредственно на нервные окончания, тормозя сигналы рефлекторного чихания.

Как пить зеленый чай с максимальной пользой

Чтобы выжать из листа максимум L-теанина и не навредить организму, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил:

  • Правильная температура: Не заваривайте зеленый чай крутым кипятком — это разрушает полезные антиоксиданты и делает вкус горьким. Оптимальная температура воды — 75–80 °C.

  • Время настаивания: Для максимального высвобождения L-теанина чаю нужно дать настояться около 3–5分 (минут).

  • Ограничения: Зеленый чай богат танинами, которые могут ухудшать усвоение железа из пищи. Поэтому врачи советуют пить его в перерывах между едой, а не во время трапезы, и не злоупотреблять напитком при железодефицитной анемии.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Скоро выйдет статья о вреде зелёного чая для организма.
11.06.2026, 04:01
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