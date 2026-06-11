Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

Тегеран полностью заблокировал движение через стратегический Ормузский пролив для всех типов судов, включая гражданские танкеры, пригрозив уничтожать любого, кто нарушит запрет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Военно-политическое руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) приняло решение полностью изолировать Ормузский пролив — ключевую мировую артерию для транспортировки углеводородов. Как следует из официального заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», запрет распространяется абсолютно на все плавсредства, включая коммерческие и нефтеналивные суда.
Поводом для столь жестких мер послужили возобновившиеся авиаудары Соединенных Штатов по южным регионам иранской провинции Хормозган. В Тегеране подчеркнули, что любая попытка пересечь пролив без согласования будет расцениваться как «сотрудничество с врагом». Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже отчитался о нанесении ударов по двум судам-нарушителям, которые попытались пройти через закрытую зону. На этом фоне в иранской столице, а также в крупных портовых городах (Бендер-Аббас, Минаб, Сирик) в экстренном режиме сработали системы противовоздушной обороны.
Несмотря на экстренные сообщения из Тегерана, Центральное командование ВС США (CENTCOM) пытается транслировать спокойствие. Американские военные утверждают, что навигация в проливе продолжается в штатном режиме в обоих направлениях. Тем не менее, накануне глава Пентагона Пит Хегсет прямо анонсировал интенсификацию ночных ударов по Ирану, обвинив республику в затягивании дипломатических переговоров.
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выступил с крайне резким ультиматумом, пообещав «разбомбить Иран к чертовой матери», если Тегеран откажется подписывать рамочный меморандум на условиях Вашингтона. Позже журналисты Axios сообщили, что удары CENTCOM наносились точечно по ключевым военным объектам ИРИ, а сам Трамп намекнул, что готов временно приостановить атаки, если Иран пойдет на уступки. Сейчас стороны пытаются вести кулуарные переговоры, однако ситуация на воде балансирует на грани полномасштабной войны — боевые столкновения уже зафиксированы в районе стратегических островов Хенгам и Кешм.
Чем грозит миру закрытие Ормузского пролива?
Экономический масштаб катастрофы. Ормузский пролив — важнейший «геополитический перешеек» планеты. Через этот узкий проход, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном, ежедневно транспортируется около 21 миллиона баррелей нефти. Это составляет примерно 20–25% всего мирового морского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. Более того, через него проходит около 20% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), главным образом из Катара.
Полная блокировка этой артерии, даже краткосрочная, способна моментально дестабилизировать мировые энергетические рынки. Для таких стран, как Кувейт, Бахрейн, Катар и Ирак — это единственный морской путь для экспорта своего главного ресурса. Основной удар от закрытия пролива придется по Азии: главными импортерами сырья, идущего через Ормуз, являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Эксперты прогнозируют, что если Иран действительно сможет удержать блокаду, мировые цены на нефть могут мгновенно подскочить выше $100–120 за баррель.
Юридический тупик. С точки зрения международного права, ситуация выглядит спорно. Судоходные полосы в проливе пролегают через территориальные воды Омана и Ирана. Согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), здесь действует право «транзитного прохода» для международных судов. Однако Иран, хотя и подписал конвенцию в 1982 году, так её и не ратифицировал. Тегеран традиционно считает, что имеет полное суверенное право закрывать свою часть пролива в случае угрозы национальной безопасности, что и происходит прямо сейчас.
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