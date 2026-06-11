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11.06.2026, 07:32

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

Новости Мира 0 376

Тегеран полностью заблокировал движение через стратегический Ормузский пролив для всех типов судов, включая гражданские танкеры, пригрозив уничтожать любого, кто нарушит запрет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Amirhosein Khorgooi/ ISNA via AP
© Amirhosein Khorgooi/ ISNA via AP

Иран пошел на радикальный шаг после американских бомбардировок

Военно-политическое руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) приняло решение полностью изолировать Ормузский пролив — ключевую мировую артерию для транспортировки углеводородов. Как следует из официального заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», запрет распространяется абсолютно на все плавсредства, включая коммерческие и нефтеналивные суда.

Поводом для столь жестких мер послужили возобновившиеся авиаудары Соединенных Штатов по южным регионам иранской провинции Хормозган. В Тегеране подчеркнули, что любая попытка пересечь пролив без согласования будет расцениваться как «сотрудничество с врагом». Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже отчитался о нанесении ударов по двум судам-нарушителям, которые попытались пройти через закрытую зону. На этом фоне в иранской столице, а также в крупных портовых городах (Бендер-Аббас, Минаб, Сирик) в экстренном режиме сработали системы противовоздушной обороны.

Риторика Белого дома и позиция Пентагона

Несмотря на экстренные сообщения из Тегерана, Центральное командование ВС США (CENTCOM) пытается транслировать спокойствие. Американские военные утверждают, что навигация в проливе продолжается в штатном режиме в обоих направлениях. Тем не менее, накануне глава Пентагона Пит Хегсет прямо анонсировал интенсификацию ночных ударов по Ирану, обвинив республику в затягивании дипломатических переговоров.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выступил с крайне резким ультиматумом, пообещав «разбомбить Иран к чертовой матери», если Тегеран откажется подписывать рамочный меморандум на условиях Вашингтона. Позже журналисты Axios сообщили, что удары CENTCOM наносились точечно по ключевым военным объектам ИРИ, а сам Трамп намекнул, что готов временно приостановить атаки, если Иран пойдет на уступки. Сейчас стороны пытаются вести кулуарные переговоры, однако ситуация на воде балансирует на грани полномасштабной войны — боевые столкновения уже зафиксированы в районе стратегических островов Хенгам и Кешм.

Чем грозит миру закрытие Ормузского пролива?

Экономический масштаб катастрофы. Ормузский пролив — важнейший «геополитический перешеек» планеты. Через этот узкий проход, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном, ежедневно транспортируется около 21 миллиона баррелей нефти. Это составляет примерно 20–25% всего мирового морского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. Более того, через него проходит около 20% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), главным образом из Катара.

Полная блокировка этой артерии, даже краткосрочная, способна моментально дестабилизировать мировые энергетические рынки. Для таких стран, как Кувейт, Бахрейн, Катар и Ирак — это единственный морской путь для экспорта своего главного ресурса. Основной удар от закрытия пролива придется по Азии: главными импортерами сырья, идущего через Ормуз, являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Эксперты прогнозируют, что если Иран действительно сможет удержать блокаду, мировые цены на нефть могут мгновенно подскочить выше $100–120 за баррель.

Юридический тупик. С точки зрения международного права, ситуация выглядит спорно. Судоходные полосы в проливе пролегают через территориальные воды Омана и Ирана. Согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), здесь действует право «транзитного прохода» для международных судов. Однако Иран, хотя и подписал конвенцию в 1982 году, так её и не ратифицировал. Тегеран традиционно считает, что имеет полное суверенное право закрывать свою часть пролива в случае угрозы национальной безопасности, что и происходит прямо сейчас.

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