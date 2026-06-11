Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

Тегеран полностью заблокировал движение через стратегический Ормузский пролив для всех типов судов, включая гражданские танкеры, пригрозив уничтожать любого, кто нарушит запрет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Иран пошел на радикальный шаг после американских бомбардировок

Военно-политическое руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) приняло решение полностью изолировать Ормузский пролив — ключевую мировую артерию для транспортировки углеводородов. Как следует из официального заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», запрет распространяется абсолютно на все плавсредства, включая коммерческие и нефтеналивные суда.

Поводом для столь жестких мер послужили возобновившиеся авиаудары Соединенных Штатов по южным регионам иранской провинции Хормозган. В Тегеране подчеркнули, что любая попытка пересечь пролив без согласования будет расцениваться как «сотрудничество с врагом». Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже отчитался о нанесении ударов по двум судам-нарушителям, которые попытались пройти через закрытую зону. На этом фоне в иранской столице, а также в крупных портовых городах (Бендер-Аббас, Минаб, Сирик) в экстренном режиме сработали системы противовоздушной обороны.

Риторика Белого дома и позиция Пентагона

Несмотря на экстренные сообщения из Тегерана, Центральное командование ВС США (CENTCOM) пытается транслировать спокойствие. Американские военные утверждают, что навигация в проливе продолжается в штатном режиме в обоих направлениях. Тем не менее, накануне глава Пентагона Пит Хегсет прямо анонсировал интенсификацию ночных ударов по Ирану, обвинив республику в затягивании дипломатических переговоров.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выступил с крайне резким ультиматумом, пообещав «разбомбить Иран к чертовой матери», если Тегеран откажется подписывать рамочный меморандум на условиях Вашингтона. Позже журналисты Axios сообщили, что удары CENTCOM наносились точечно по ключевым военным объектам ИРИ, а сам Трамп намекнул, что готов временно приостановить атаки, если Иран пойдет на уступки. Сейчас стороны пытаются вести кулуарные переговоры, однако ситуация на воде балансирует на грани полномасштабной войны — боевые столкновения уже зафиксированы в районе стратегических островов Хенгам и Кешм.

Чем грозит миру закрытие Ормузского пролива?