«Я люблю инфляцию»: Трамп шокировал американцев реакцией на трехлетний рекорд роста цен

Дональд Трамп заявил, что ему «нравится» рекордный за три года рост инфляции в США, объяснив это успехом секретных военных операций против Ирана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes .

Фото: cryptopolitan.com

Провокационное заявление в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала после своих комментариев о состоянии американской экономики. Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о том, беспокоит ли его резкий рост потребительских цен, американский лидер ответил категоричным отказом.

«Нет, мне это нравится. Цифры отличные. Знаете, что мне действительно нравится? Я люблю инфляцию», — цитирует Трампа издание Forbes.

Он подчеркнул, что текущий скачок цен — явление временное, а стоимость топлива и продуктов обрушится «вниз, как камень», сразу после завершения военного конфликта с Исламской Республикой.

Что скрывается за словами Трампа

За эпатажной фразой президента стоит жесткая геополитическая реальность и публикация свежих макроэкономических данных Минтруда США за май 2026 года. Траектория американской экономики сейчас напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке:

Инфляционный антирекорд: Потребительские цены (CPI) в США в годовом выражении подскочили до 4,2% (по сравнению с 3,8% в апреле). Это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Для сравнения, в феврале — до начала активных боевых действий и ударов США по Ирану — инфляция составляла комфортные 2,4%.

Секретная операция в Ормузском проливе: Объясняя свой «оптимизм», Трамп впервые рассекретил детали военных операций. По его словам, США тайно уничтожили радары и атаковали 22 военных корабля Ирана, благодаря чему смогли принудительно вывести более 100 миллионов баррелей заблокированной нефти через Ормузский пролив на мировой рынок. Трамп считает, что без этих шагов цены на бензин были бы катастрофическими.

Ценовой удар по кошелькам: Главным драйвером инфляции стало топливо. Цены на газ и бензин в США подскочили в среднем на 40-50% с начала года. Это по цепочке ударило по логистике: авиабилеты подорожали на 26,7%, а цены на базовые продукты (например, помидоры и салат) выросли на 25–32%, что вызывает острое недовольство избирателей.

Политический риск: Белый дом идет ва-банк перед выборами

Заявление Трампа прозвучало в крайне уязвимый для его администрации момент — накануне промежуточных выборов в Конгресс (осень 2026 года). Оппоненты из Демократической партии мгновенно подхватили цитату. В Палате представителей Трампа уже обвинили в том, что «ему нравится заставлять американцев переплачивать».

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон поспешил защитить президента, заявив, что слова Трампа были вырваны из контекста: лидер имел в виду, что текущие высокие цифры инфляции станут отличной базой для сравнения, когда ситуация разрешится и цены резко пойдут вниз благодаря действиям Белого дома. Однако экономисты Федеральной резервной системы (ФРС) настроены менее оптимистично и намекают, что из-за упрямой инфляции им придется удерживать процентные ставки на высоком уровне.